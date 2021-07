Jago Geerts (Yamaha): Erster Laufsieg der Saison

Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts gewann im niederländischen Oss den ersten MX2-Wertungslauf vor Jed Beaton (Husqvarna) und Lokalmatador Roan van de Moosdijk (Kawasaki). Zwei deutsche Fahrer holten WM-Punkte.

Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder gewann den 'holeshot' im ersten MX2-Wertungslauf im niederländischen Oss. Mit 2 Startsiegen ist Längenfelder damit im Moment der beste Starter im Feld. Längenfelder führte und konnte in den ersten 3 Runden die Angriffe von Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts erfolgreich abwehren. Doch der Belgier nutzte seine Stärken im Sand und ging innen am Deutschen vorbei in Führung, beging danach keine Fehler und holte seinen ersten Laufsieg in der Saison 2021.

Längenfelder wollte nach dem Verlust der Führung umgehend kontern, blieb aber in der nachfolgenden Linkskurve mit dem Vorderrad in einer Bodenwelle stecken und ging kurz zu Boden. Längenfelder war schnell wieder auf seinem Bike und verlor zunächst nur einen Platz an René Hofer (KTM). Im weiteren Verlauf wurde er zunächst bis auf Rang 5 durchgereicht. In den letzten Runden geriet Längenfelder aber erneut in Probleme und fiel bis auf P11 zurück.

WM-Leader Mattia Guadagnini (KTM) stürzte gleich zweimal und konnte danach auf P14 nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Auch Mikkel Haarup (Kawasaki) fiel nach Crash zurück.

Lion Florian (KTM) hatte einen guten Start und holte auf P17 erneut WM-Punkte. Noah Ludwig (P24), Marnique Appelt (P27) und Paul Haberland (P31) verfehlten die Punkteränge.

Ruben Fernandez (Honda) stürzte auf P5 liegend bei der Landung eines Sprungs, nachdem er quer zur Fahrbahn landete und fiel 10 Positionen zurück.

Thibault Benistant (Yamaha) kollidierte mit Polesetter Kay de Wolf (Husqvarna), sodass beide Fahrer stürzten.

Mattia Guadagnini verlor nach dem ersten Lauf seine WM-Führung an Maxime Renaux (Yamaha), der im ersten Lauf ebenfalls stürzte und mit 3 Punkten Vorsprung in den zweiten Wertungslauf von Oss starten wird.

Ergebnis Oss, MX2, Moto 1:



1. Jago Geerts (BEL), Yamaha

2. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

3. Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki

4. René Hofer (A), KTM

5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

6. Wilson Todd (AUS), Kawasaki

7. Isak Gifting (S), GASGAS

8. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

9. Maxime Renaux (F), Yamaha

10. Ruben Fernandez (E), Honda

11. Simon Längenfelder (D), GASGAS

12. Mathys Boisramé (F), Kawasaki

13. Thibault Benistant (F), Yamaha

14. Mattia Guadagnini (I), KTM

15. Andrea Adamo (I), GASGAS

16. Bastian Boegh Damm (DK), KTM

17. Lion Florian (D), KTM

18. Glen Meier (DK), KTM

19. Conrad Mewse (GB), KTM

20. Stephen Rubini (F), Honda



...

24. Noah Ludwig (D), KTM

25. Jan Pancar (SLO), KTM

26. Michael Sandner (AUT), KTM

27. Marnique Appelt (D), KTM

...

31. Paul Haberland (D), Honda

...

DNS: Tom Vialle (F), KTM