Mattia Guadagnini (KTM): Der Red Plate-Schock

Der italienische Red Bull-KTM-Rookie Mattia Guadagnini kommt als WM-Leader der Kategorie MX2 zum Motocross-GP ins niederländische Oss und hat plötzlich viel Druck auf seinen Schultern.

Am Sonntag feiert die Sandstrecke von Oss nach vielen Jahren ein Comeback im Kalender der Motocross-WM. In der Klasse MX2 hat sich die Situation völlig unerwartet entwickelt. Der verletzte Weltmeister Tom Vialle (Red Bull-KTM) muss immer noch pausieren.

Dafür führt plötzlich der Italiener Mattia Guadagnini die Tabelle in der 250-ccm-Klasse an. Der 19-Jährige aus Bassano del Grappa fährt sein erstes Jahr permanent im WM-Zirkus und übernahm mit dem Grand Prix-Sieg in Maggiora auch das Red Plate des WM-Führenden.

«Ich war ja in der WM nur auf Rang 5 vor dem Maggiora-Wochenende», erinnert sich Guadagnini. Plötzlich wurde ihm auf dem Podium neben dem Pokal für den Tagessieg auch noch die rote Tafel für den WM-Leader überreicht. Der völlig verdutzte Gesichtsausdruck von Guadagnini in dieser Situation ist auf diversen Fotos längst eine Art Running Gag im Paddock geworden.

Dass der De Carli-Schützling Guadagnini auch im Sand pfeilschnell sein kann, hat er schon vor eineinhalb Jahren bei den Rennen in Riola Sardo unter Beweis gestellt. Fakt ist: Nach dem Verletzungspech von Weltmeister Tom Vialle lastet nun auf dem WM-Rookie der gesamte Druck von KTM in der MX2-Klasse.

Guadagnini bleibt cool, ist selbstbewusst und kennt seine Stärken. «Mein Ziel waren vor dem Beginn der Saison die Top-3 in der WM. Jetzt ist klar, dass ich das so nicht mehr als Ziel angeben kann. Ich nehme aber jetzt einfach Wochenende für Wochenende», versichert der athletische und groß gewachsene Italiener.

MX2-WM-Stand nach Runde 3:

1. Mattia Guadagnini (I), KTM, 113 Punkte

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 111, (-2)

3. Ruben Fernandez (E), Honda, 108 (-5)

4. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 105, (-8)

5. Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki, 99, (-14)

6. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 80, (-33)

7. René Hofer (A), KTM, 79, (-34)

8. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 70, (-43)

9. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 67, (-46)

11. Tom Vialle (F), KTM, 50, (-63)

ferner:

20. Lion Florian (D), KTM, 13, (-100)

25. Michael Sandner (A), KTM, 8, (-105)