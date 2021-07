Henry Jacobi (Honda): Der «Superman» kommt nach Oss

Das deutsche JM-Honda-Motocross-Ass Henry Jacobi freut sich auf das Grand Prix-Wochenende im niederländischen Oss und hat in den vergangenen Wochen für Aufsehen gesorgt.

Am morgigen Sonntag geht im niederländischen Oss der fünfte Lauf zur Motocross-WM 2021 über die Bühne. Mit dabei ist Henry Jacobi, der mit der Honda des Teams von Jacky Martens in Maggiora mit Rang 5 sein bisher bestes Resultat in der Klasse MXGP herausfahren konnte.

Als Gast in der Paddock-Show bei den MXGP-Moderatoren Paul Malin und Lisa Leyland sprach der Thüringer nochmals über seinen Husarenritt von Maggiora und den Horror-Unfall von Matterley Basin. Dort musste er sich im ersten Lauf in der Startrunde in der Luft von seiner Honda trennen. Im Fahrerlager wird seit diesem Abflug von der legendären «Superman»-Einlage des Deutschen gesprochen.

«Ich wollte nach der Landung schnell aus dem Gefahrenberiech wegkommen, hatte aber so starke Schmerzen», erinnert sich der 24-Jährige, der nach hohem Luftstand mit dem Rücken auf der Erde aufprallte. «Zum Glück bin in der Landezone aufgeschlagen, die schon etwas bergab geneigt ist.»

Für die Rennen am Sonntag in Oss ist Jacobi zuversichtlich. «Klar kann ich nicht erwarten, dass ich jedes Wochenende in die Top-5 fahre. Aber dieses Ergebnis gibt mir Selbstvertrauen. Schon vor dem Start des zweiten Rennens in Maggiora hatte ich ein Lächeln auf den Lippen, als es zu regnen begann. Ich wusste, dass sich das Feld so ein wenig durchmischen wird. Das Rennen hat dann gefühlt ewig gedauert. Ich wollte nur nicht stürzen, nach den Nullern in Russland und im ersten Rennen von Matterley Basin.»

Zu seinen Sand-Fähigkeiten sagt der Honda-Pilot: «Wir haben viel im Sand trainiert. Klar werden die Sandspezialisten auch sehr stark sein. Es sieht gut aus, die Piste wird schnell abtrocknen. Der Regen hat der Piste von Oss jetzt aber gut getan.»

Maggiora, Grand-Prix-Wertung:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 6-1

2. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 4-2

3. Antonio Cairoli (I), KTM, 3-3

4. Jorge Prado (E), KTM, 2-7

5. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-12

6. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 7-4

7. Tim Gajser (SLO), Honda, 5-6

WM-Stand nach Runde 3:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 124 Punkte

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 118 (- 6)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 107 (- 17)

4. Antonio Cairoli (I), KTM, 105 (- 19)

5. Jorge Prado (E), KTM, 97 (- 27)