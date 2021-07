Simon Längenfelder (GASGAS): Führungsrunden in Oss 18.07.2021 - 23:35 Von Johannes Orasche

© GASGAS Jetzt MX2-WM-Elfter: Simon Längenfelder

Der deutsche MX2-Motocrosser Simon Längenfelder zeigte im niederländischen Oss in Lauf 1 wieder eine starke Leistung und schnuppert in der WM trotz eines Nullers in Lauf 2 an den Top-10.