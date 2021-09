Afyon: Laufsieg Renaux, Grand-Prix-Sieg für Vialle

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle den Großen Preis der Türkei in Afyonkarahisar. WM-Leader Maxime Renaux (Yamaha) wurde Gesamt-Zweiter, konnte seine Führung aber trotzdem ausbauen.

Zweiter MX2-Lauf in Afyonkarahisar: Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux gewann den 'holeshot' zum zweiten Lauf. Jed Beaton (Husqvarna), der den ganzen Tag über eine solide Performance zeigte, rangierte zunächst auf Platz 2 vor dem Sieger von Moto 1, Tom Vialle (KTM).

Vialle setzte sich zunächst gegen Beaton durch und schloss die Lücke zu Leader Renaux. Der Franzose kam aber nicht in Schlagdistanz, um ein Überholmanöver zu platzieren. Zwei Minuten vor Ende der regulären Renndistanz von 30 Minuten attackierte Vialle erneut und stürzte in einer langgezogenen Rechtskurve über das Vorderrad. Damit war der Weg frei für Maxime Renaux, der seine Führung in der WM gegenüber Mattia Guadagnini (KTM) weiter auf 37 Punkte ausbauen konnte.

Tom Vialle wurde Zweiter in Moto 2 und wurde damit Grand-Prix-Sieger. In der WM-Tabelle verbesserte sich der Titelverteidiger auf Rang 10.

GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder startete auf Rang 15, verbesserte seine Position in Runde 2 auf P13, fiel auf Rang 18 zurück und beendete das Rennen auf Rang 16. Damit fiel der Deutsche auf P11 der WM-Tabelle zurück.

Ergebnis Afyonkarahisar, MX2, Moto 2:

1. Maxime Renaux (F), Yamaha

2. Tom Vialle (F), KTM

3. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

4. Mattia Guadagnini (I), KTM

5. René Hofer (A), KTM

6. Jago Geerts (BEL), Yamaha

7. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

9. Wilson Todd (AUS), Kawasaki

10. Thibault Benistant (F), Yamaha

11. Ruben Fernandez (E), Honda

12. Isak Gifting (S), GASGAS

13. Jan Pancar (SLO), KTM

14. Stephen Rubini (F), Honda

15. Andrea Adamo (I), GASGAS

16. Simon Längenfelder (D), GASGAS

17. Giancluca Facchetti (I), KTM

18. Valerio Lata (I), KTM

19. Jan Wagenknecht (CZ), KTM

20. Gerard Congost (E), KTM

21. Mathys Boisramé (F), Kawasaki

...

DNS: Lion Florian (D), KTM

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki

DNS: Bastian Boegh Damm (DK), KTM

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

Grand-Prix-Wertung:



1. Tom Vialle (F), KTM, 1-2

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 4-1

3. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 3-3

MX2-WM-Stand nach WM-Runde 8:



1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 314

2. Mattia Guadagnini (I), KTM, 277, (-37)

3. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 262, (-52)

4. Ruben Fernandez (E), Honda, 239, (-75)

5. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 237, (-77)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 228, (-86)

7. René Hofer (A), KTM, 216, (-98)

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 210, (-104)

9. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 203, (-111)

10. Tom Vialle (F), KTM, 180, (-134)

11. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 144, (-170)

12. Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki, 132, (-182)

...

22. Lion Florian (D), KTM, 29, (-285)

...

27. Michael Sandner (A), KTM, 12, (-302)

...

39. Noah Ludwig (D), KTM, 1, (-313)