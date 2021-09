Türkei: Jeffrey Herlings (KTM) gewinnt Lauf 1

Mit einem fulminanten Endspurt gewann red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings den ersten Lauf in Afyonkarahisar (Türkei) vor Polesetter Jorge Prado (KTM) und GASGAS-Werksfahrer Pauls Jonass.

8. Lauf zur Motocross-WM im türkischen Afyon: Polesetter Jorge Prado gewann den 'holeshot' zum ersten Lauf und musste sich 12 Runden lang gegen die Attacken von Romain Febvre (Kawasaki) zur Wehr setzen.

Jeffrey Herlings (KTM) startete auf Rang 4 und konnte seine Stärke in der zweiten Rennhälfte voll ausspielen. «Ich hatte keinen guten Start und bekam in den ersten Runden Armkrämpfe. Doch dann fand ich meinen Rhythmus und konnte pushen», erklärte 'The Bullet'. Herlings setzte sich zuerst gegen seinen Landsmann Glenn Coldenhoff (Yamaha) durch und in Runde 12 auch gegen Romain Febvre (Kawasaki). Herlings schloss die Lücke zu Leader Prado. In Runde 15 machte der Niederländer ernst und attackierte den Spanier. Herlings gewann am Ende mit einem Vorsprung von 5,5 Sekunden.

GASGAS Werksfahrer Pauls Jonass zeigte erneut eine gute Leistung und konnte in Runde 16 von einem Fehler Febvres profitieren. Der lettische Exweltmeister kam auf Rang 3 ins Ziel.

Antonio Cairoli (KTM) fuhr einen beherzten ersten Lauf. Nach mäßigem Start auf rang 8 kämpfte er sich auf rang 5 nach vorne und setzte sich dabei auch gegen Titelverteidiger und WM-Leader Tim Gajser (Honda) durch. Gajser selbst schien mit der Strecke zu hadern. Er startete auf Rang 5 und beendete das Rennen auf Rang 6.

Henry Jacobi (Honda) startete erneut gut und erreichte mit Rang 9 ein weiteres Top-10-Ergebnis. Jeremy Seewer setzte sich am Ende des ersten Laufs gegen seinen Teamkollegen Coldenhoff durch und beendete das Rennen auf Rang 7.

Das Comeback von Arnaud Tonus, der mehrere Rennen wegen einer Gehirnerschütterung aussetzen musste, verlief auf P12 gut.

Ergebnis MXGP Afyonkarahisar, Moto 1:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM

2. Jorge Prado (E), KTM

3. Pauls Jonass (LAT), GASGAS

4. Romain Febvre (F), Kawasaki

5. Antonio Cairoli (I), KTM

6. Tim Gajser (SLO), Honda

7. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

9. Henry Jacobi (D), Honda

10. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna

11. Brian Bogers (NL), GASGAS

12. Arnaud Tonus (CH), Yamaha

13. Alessandro Lupino (I), KTM

14. Brent van Doninck (B), Yamaha

15. Jeremy van Horebeek (B), Beta

16. Alvin Östlund (S), Yamaha

17. Alberto Forato (I), GASGAS

18. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

19. Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

20. Ben Watson (GB), Yamaha

21. Lorenzo Locurcio (VEN), KTM

22. Arminas Jasikonis (LT), Husqvarna

...

25. (DNF) Kevin Strijbos (B), Yamaha

DNS: Jordi Tixier (F), KTM

DNS: Tom Koch (D), KTM

DNS: Valentin Guillod (CH), Honda

DNS: Ivo Monticelli (I), Kawasaki