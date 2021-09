Riola Sardo: Vialle (KTM) gewinnt Lauf 1 vor Renaux

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle den ersten Lauf von Riola Sardo vor WM-Leader Maxime Renaux (Yamaha) und Mattia Guadagnini (KTM). Simon Längenfelder erreicht nach Crash P11.

10. Lauf der Motocross-WM im tiefen Sand von Riola Sardo auf Sardinien: Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder qualifizierte sich auf Rang 2 für die Wertungsläufe. Der französische Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle gewann den 'holeshot' und kontrollierte das Rennen von der Spitze. Dahinter kam es zu zahlreichen Stürzen: Ruben Fernandez (Honda) war schon in der ersten Kurve in einen Massensturz verwickelt und musste das Rennen beenden.

Simon Längenfelder startete auf Rang 7 und hielt diese Position bis in Runde 7, als er über das Vorderrad stürzte und auf Rang 10 zurückfiel. Am Ende musste er sich Jago Geerts geschlagen geben, der ebenfalls in der ersten Runde stürzte und eine Aufholjagd starten musste.

Auch Rene´Hofer (KTM) stürzte auf Rang 4 liegend und fiel auf Rang 9 zurück. Auch Thibault Benistant (Yamaha) stürzte.

WM-Leader Maxime Renaux (Yamaha) startete auf Rang 5, teilte sich das Rennen gut ein und kam am Ende in Schlagdistanz zum führenden Tom Vialle. Am Ende wurde es noch einmal eine verdammt enge Kiste, doch Vialle rettete die Führung mit einem Vorsprung von 1,1 Sekunden über die Ziellinie.

Liam Everts (KTM) holte bei seinem ersten WM-Rennen auf Rang 16 seine ersten WM-Punkte. Marnique Appelt (KTM) verfehlte auf P23 die Punkteränge.

Ergebnis MX2 Sardegna, Moto 1:

1. Tom Vialle (F), KTM

2. Maxime Renaux (F), Yamaha

3. Mattia Guadagnini (I), KTM

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

5. Thibault Benistant (F), Yamaha

6. Isak Gifting (S), GASGAS

7. Wilson Todd (AUS), Kawasaki

8. Jago Geerts (BEL), Yamaha

9. René Hofer (A), KTM

10. Conrad Mewse (GBR), KTM

11. Simon Längenfelder (D), GASGAS

12. Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki

13. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

14. Mathys Boisramé (F), Kawasaki

15. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

16. Liam Everts (B), KTM

17. Jan Pancar (SLO), KTM

18. Filip Olsson (S), Husqvarna

19. Petr Polak (CZ), Yamaha

20. Andrea Adamo (I), GASGAS

21. Kevin Brumann (CH), Yamaha

22. Emilio Scuteri (I), TM

23. Marnique Appelt (D), KTM

24. Joel Rizzi (GBR), Honda

25. Giancluca Facchetti (I), KTM

...

28. Michael Sandner (A), KTM

...

31. (DNF) Bastian Boegh Damm (DK), KTM

32. (DNF) Ruben Fernandez (E), Honda

DNS: Lion Florian (D), KTM

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS: Paul Haberland (D), Honda