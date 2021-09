Einweihung beim Deutschland-GP: Die neue Wall Of Fame 16.09.2021 - 15:48 Von Thoralf Abgarjan

© Thoralf Abgarjan Die Ankündigungsplakate für den Deutschland Grand-Prix sind aufgestellt

Anlässlich des deutschen Grand-Prix-Wochenendes am 3. 10. im Talkessel von Teutschenthal wird am Eingang des Fahrerlagers eine 'Wall Of Fame' eingeweiht, auf der die Geschichte des legendären Talkessels dokumentiert wird