Fällt Tim Gajser (HRC) in Riola Sardo verletzt aus?

Bei seinen Vorbereitungen auf den 10. WM-Lauf in Riola Sardo auf Sardinien hat sich Titelverteidiger und WM-Leader Tim Gajser (Honda) verletzt. Der Schlüsselbeinbruch wurde bereits operiert.

Offiziell wurde noch nichts bestätigt, aber der Start von Titelverteidiger und WM-Leader Tim Gajser (Honda) zum 10. Lauf der Motocross-WM in Riola Sardo auf Sardinien scheint gefährdet zu sein. Wie SPEEDWEEK.com-Mitarbeiter Adam Wheeler berichtet, ist Gajser bei seinen Vorbereitungen für das Rennen in Kroatien gestürzt. Inzwischen wurde sein gebrochenes Schlüsselbein operiert; er trainiert aber schon wieder und will am Wochenende in Sardinien unbedingt um WM-Punkte kämpfen.

Tim Gajser hat vor dem 10. WM-Lauf einen Punktevorsprung von 28 Zählern vor Romain Febvre (Kawasaki). Jeffrey Herlings (KTM) hat auf Platz 4 einen Rückstand von 34 Zählern.

Sollte Gajser in Riola Sardo jedoch nicht antreten können, würde er sehr wahrscheinlich seine WM-Führung verlieren. Der nächste WM-Lauf ist dann am 3. Oktober im Talkessel von Teutschenthal. Einen Start beim Motocross der Nationen in Mantua am 26. September hatte Gajser ohnehin nicht geplant.

WM-Stand nach WM-Runde 9:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 355

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 327, (-28)

3. Antonio Cairoli (I), KTM, 326, (-29)

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 321, (-34)

5. Jorge Prado (E), KTM, 315, (-40)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 249, (-106)

7. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 231, (-124)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 212, (-143)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 182, (-173)

10. Ben Watson (GB), Yamaha, 143, (-212)