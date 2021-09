Vorschau WM in Riola Sardo: Die Spannung steigt

Die Motocross-WM geht in Riola Sardo auf Sardinien in ihre 10. Runde. An der Spitze der Motocross-WM bleibt es weiterhin spannend. Jeffrey Herlings (KTM) holt immer weiter auf, die Situation von Tim Gajser ist ungewiss.

Noch immer gibt es über die Folgen des Trainingsunfalls von WM-Leader Tim Gajser keine offizielle Stellungnahme. Am Freitag wurde berichtet, dass der Slowene beim Vorbereitungstraining in Kroatien eine Schlüsselbeinfraktur erlitten hat, die operiert werden musste. Er will trotzdem in Sardinien um Punkte fighten.

Dieses Wochenende findet in Riola Sardo auf Sardinien der 10. Lauf der Motocross-WM statt. Der Kurs ist seit mehreren Jahren bekannt als Austragungsort der WM-Vorsaisonrennen. Die meisten WM-Protagonisten sind hier nicht nur schon häufig zu Rennen angetreten, sondern nutzen die Sandstrecke auch zu Trainingszwecken während der Wintermonate.

Falls Gajser in Riola nicht antreten kann, wird die WM komplett neu aufgemischt. Der slowenische Titelverteidiger konnte bei den letzten Rennen in der Türkei zwar seinen Punktevorsprung wieder etwas ausbauen, dies hatte allerdings mehr mit den Problemen der anderen zu tun: Jorge Prado, der vor den Türkei-Rennen schon auf Tabellenrang 2 lag, stürzte in Afyon in Führung liegend und blieb ohne Punkte. Auch Febvre stürzte und verlor wichtige Punkte.

Jeffrey Herlings hingegen, der von seiner Schulterblattfraktur weitgehend genesen ist, gewann beide Türkei-Grands-Prix und verkürzte seinen Rückstand auf Gajser von 43 auf 34 Punkte. «The Bullet» holte also weiter auf. Im Sand von Sardinien wird er seine Stärken voll ausspielen und alles daran setzen, seinen Rückstand weiter zu verkürzen.

Gespannt sein darf man auch auf Antonio Cairoli. Er befindet sich nach Bekanntgabe seines Rücktritts vom Grand-Prix-Sport auf seiner Abschiedstour. Bei der KTM-Party am Mittwoch in Rom wirkte er jedenfalls extrem entspannt: Die Jagd nach Titel #10 ist für die Statistik. Er will von nun an nur noch Spaß am Fahren haben. Vielleicht wirkt dieses Ereignis wie ein Befreiungsschlag. Wir werden es am Sonntag genauer wissen. Fakt ist: In Riola Sardo war Cairoli immer stark.

Mit Henry Jacobi (Honda) und Tom Koch (KTM) sind erneut zwei deutsche MXGP-Protagonisten am Start. In der Türkei erreichte Jacobi die Ränge 11 und 15. Der Thüringer liegt in der WM-Tabelle zur Zeit auf Rang 15.

WM-Stand nach WM-Runde 9:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 355

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 327, (-28)

3. Antonio Cairoli (I), KTM, 326, (-29)

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 321, (-34)

5. Jorge Prado (E), KTM, 315, (-40)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 249, (-106)

7. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 231, (-124)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 212, (-143)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 182, (-173)

10. Ben Watson (GB), Yamaha, 143, (-212)

...

15. Henry Jacobi (D), Honda, 109, (-246)

...

27. Tom Koch (D). KTM, 21, (-334)

In der MX2-WM konnte sich WM-Leader Maxime Renaux (Yamaha) weiter absetzen, auch wenn Titelverteidiger Tom Vialle die letzten beiden Grands-Prix gewann. Der französische Titelverteidiger ist inzwischen auf WM-Rang 9 vorgerückt, ist aber mit 134 Punkte Rückstand zur Spitze in Hinblick auf die Mission Titelverteidigung chancenlos. In der MX2-Kategorie starten mit Simon Längenfelder (GASGAS), Lion Florian (KTM), Marnique Appelt (KTM) und Paul Haberland (Honda) wieder 4 deutsche WM-Piloten.

MX2-WM-Stand nach WM-Runde 9:



1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 361

2. Mattia Guadagnini (I), KTM, 312, (-49)

3. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 290, (-71)

4. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 266, (-95)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 261, (-100)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 261, (-100)

7. René Hofer (A), KTM, 244, (-117)

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 237, (-124)

9. Tom Vialle (F), KTM, 227, (-134)

10. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 216, (-145)

11. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 163, (-198)

Im Samstagsprogramm finden auf Sardinien die Finalrunden der EMX65 und EMX85 Europameisterschaften statt. Die Wetteraussichten für den Samstag sind sonnig bei 29 Grad. Am Sonntag soll es bei 29 Grad bewölkt sein und mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% regnen.

So können die Rennen in Riola Sardo live verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV

Zeitplan Riola Sardo (MESZ):

Samstag, 18.09.2021

11:00 - Studio Show mit Paul Malin

13:05 - EMX65 Lauf 1

13:45 - EMX85 Lauf 1



15:05 - EMX65 Lauf 2

15:50 - EMX85 Lauf 2

Sonntag, 19.09.2021:

09:30 - MX2 Training

10:30 - MXGP Freies Training / Zeittraining (Live)

12:00 - MX2 Wertungslauf 1 (Live)

13:00 - MXGP Wertungslauf 1 (Live)

15:00 - MX2 Wertungslauf 2 (Live)

16:00 - MXGP Wertungslauf 2 (Live)