Liam Everts (KTM): Gelungene MX2-WM-Premiere

Der junge belgische Motocrosser Liam Everts zeigte auf der extrem schwierigen Sandstrecke in Riola Sardo ein sauberes Weltmeisterschafts-Debüt in der Klasse MX2.

Liam Everts gab am Sonntag im tiefen Sand von Riola Sardo auf Sardinien sein Debüt in der Motocross-WM der Kategorie MX2. Liam – er ist der Sohn des zehnfachen Weltmeisters Stefan Everts und fährt in seinem eigenen, privaten Liamski-Team – konnte sich am Ende über seine ersten 15 WM-Punkte freuen.

Der 17 Jahre alte Belgier kam gut vorbereitet in den Event, markierte nach einigen Problemen im gezeiteten Training jedoch nur die 23. Zeit, was ihm keine gute Startposition einbrachte. In den Rennen zeigte Everts aber sein Racer-Herz.



In Lauf 1 kam Liam als 14. aus der Startrunde zurück. Im Laufe des Rennens musste er die WM-erprobten Jed Beaton (Husqvarna), Mikkel Haarup und Mathys Boisrame (beide F&H Kawasaki) passieren lassen. Seinerseits profitierte er aber vom Ausfall des Österreichers Michael Sandner, am Ende reichte es Everts zu Rang 16.

Im zweiten Rennen lief es besser. Der Belgier kam als 13. aus der ersten Runde und überholte Andrea Adamo. Beinahe während der gesamten weiteren Distanz fuhr Everts dann hinter dem starken britischen Sand-Piloten Konrad Meuwse. Am Ende kreuzte er als guter Elfter die Ziellinie.



«Es war für mich eine großartige Erfahrung», stellte Everts begeistert fest. «Mit dem 13. Tagesrang bin ich eigentlich recht zufrieden. Ich habe mich im zweiten Rennen deutlich besser gefühlt.»