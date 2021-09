Jeffrey Herlings (KTM) dominiert Moto 1, Gajser P19

Mit einem souveränen und ungefährdeten Start-Ziel-Sieg gewann Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings den ersten MXGP-Lauf in Riola Sardo vor Jorge Prado (KTM) und Romain Febvre (Kawa). Jacobi und Koch holten WM-Punkte

10. Lauf zur Motocross-WM im tiefen Sand von Riola Sardo auf Sardinien: Das Bike von Antonio Cairoli war nach seinem heftigen Crash im Training total lädiert: Diel linke Seite des Lenkers war komplett abgebrochen. Cairoli stürzte nach einem Abwärtssprung und blieb längere Zeit benommen am Boden liegen. Der Sizilianer wurde ins Medical Center an der Strecke transportiert. Erste Untersuchungen ergaben glücklicherweise keine Brüche, aber nach den schweren Prellungen war an einen Start trotzdem nicht zu denken. Cairoli fällt also für dieses Wochenende aus. Ob er nächste Woche beim Motocross der Nationen für die italienische Nationalmannschaft antreten kann, ist derzeit noch ungewiss.

WM-Leader Tim Gajser startete trotz seiner Schlüsselbeinverletzung. Der Slowene wirkte aber schon im Training entsprechend steif und qualifizierte sich nur auf Rang 18 für die Wertungsläufe. Dann kam noch weiteres Pech hinzu: In der ersten Kurve nach dem Start wurde er in einen Crash verwickelt, stürzte aber zum Glück auf die gesunde rechte Seite.

Jeffrey Herlings startete von der Pole-Position ins Rennen, gewann den 'holeshot' und führte von der ersten bis zur letzten Runde. 'The Bullet' gewann den ersten Lauf souverän mit einem Vorsprung von mehr als 42 Sekunden vor Jorge Prado (KTM) und Romain Febvre (Kawasaki), der sich in viele Zweikämpfe verwickelt war: Zunächst brauchte er mehrere Runden, um Jeremy Seewer (Yamaha) zu überholen. Später musste er sich noch an Calvin Vlaanderen (Yamaha) vorbeiquetschen. Vlaanderen war die Überraschung des ersten Laufs. Er fuhr bis zur vorletzten Runde auf Rang 3 und zeigte auf Sardinien die beste Leistung seiner Karriere.

Jeffrey Herlings drehte an der Spitze des Feldes einsam seine Runden. In der letzten Runde überrundete er sogar noch WM-Leader Tim Gajser, der mit seiner Schlüsselbeinverletzung auf P19 immerhin noch 2 wichtige WM-Punkte retten konnte. Gajser ist noch WM-Leader, aber nach dem zweiten Lauf wird er bei einem ähnlichen Ergebnis mit aller Wahrscheinlichkeit das 'redplate' des WM-Führenden einbüßen.

Henry Jacobi (Honda) startete im Mittelfeld und beendete das Rennen auf Rang 14. Tom Koch (KTM) sicherte sich auf Rang 17 vier weitere WM-Punkte.

Ergebnis MXGP Riola Sardo, Moto 1:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM

2. Jorge Prado (E), KTM

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

5. Brian Bogers (NL), GASGAS

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

7. Ben Watson (GB), Yamaha

8. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna

9. Arminas Jasikonis (LT), Husqvarna

10. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

11. Benoit Paturel (F), Honda

12. Shaun Simpson (GB), KTM

13. Pauls Jonass (LAT), GASGAS

14. Henry Jacobi (D), Honda

15. Kevin Strijbos (B), Yamaha

16. Arnaud Tonus (CH), Yamaha

17. Tom Koch (D), KTM

18. Brent van Doninck (B), Yamaha

19. Tim Gajser (SLO), Honda

20. Alvin Östlund (S), Yamaha

21. Adam Sterry (GB), KTM

22. Valentin Guillod (CH), Honda

...

26. (DNF) Jeremy van Horebeek (B), Beta

27. (DNF) Alessandro Lupino (I), KTM

...

DNS: Antonio Cairoli (I), KTM

DNS: Jordi Tixier (F), KTM

DNS: Ivo Monticelli (I), Kawasaki