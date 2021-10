Simon Längenfelder (GASGAS) begeistert in Arco/2

GASGAS-Pilot Simon Längenfelder schindete beim zweiten von drei MX2-GPs in Arco mächtig Eindruck im Fahrerlager der Motocross-WM 2021. Zeitweise lag der 17-Jährige auf Platz 3!

Nach der Qualifikation konnte sich Simon Längenfelder nur als 14. den Platz am Start aussuchen, was für den 17-Jährigen dank seiner guten Reaktion jedoch vor kein besonderes Problem stellte.



«Im ersten Rennen hatte ich einen guten Start. Dann wurde ich aber von vielen Fahrern schnell geschluckt. Ich wurde von einem Fahrer überholt und dabei sind gleich noch mehr vorbeigegangen», gab Längenfelder SPEEDWEEK.com zu Protokoll. «Ich bin dann leider verkrampft gefahren und habe noch Armpump bekommen. Zum Rennende bin ich dann wieder lockerer geworden und konnte noch Haarup (Kawasaki) hinter mir halten. Ich bin dann Neunter geworden und bin damit auch sehr zufrieden. Das Ergebnis ist nicht schlecht, aber vom Fahren her war es nicht so gut.»

Motiviert ging es für den Bayer in den zweiten Wertungslauf. Mit einem fast perfekten Start konnte sich der Mann mit der Nummer 516 aus dem Gerangel hervorragend heraushalten und gleich schnelle Spuren finden. Bärenstark reagierte er auf alle erdenklichen Angriffe, selbst, wenn sie von den Titelanwärtern höchstpersönlich kamen.



«Im zweiten Lauf war ich Dritter nach dem Start und habs richtig durchgezogen! Ich war wirklich lange auf dem dritten Platz und wurde dann von Beaton überholt», schilderte Simon.

Anschließend stellte sich WM-Leader Maxime Renaux bei Längenfelder an. Der Franzose traf dabei auf einen extrem starken GASGAS-Piloten. Etliche Angriffsversuche führten ins Leere und erst nach vier Runden kam der Yamaha-Pilot mit viel Mühe vorbei. Durch das Katz-und-Maus-Spiel konnte Honda-Fahrer Ruben Fernandez heranfahren und zog ebenfalls am Deutschen vorbei.

In den letzten vier Runden kam es dann noch zum Showdown: Titelaspirant Jago Geerts (Yamaha) biss sich lange die Zähne am Franken aus und schaffte das Überholmanöver gerade so. Auf Position sieben kreuzte Längenfelder die Ziellinie.



«In der letzten Runde hat mich dann noch Geerts überholt, aber ich hatte so harte Kämpfe und ich bin wirklich soo gut gefahren. Ich bin sehr zufrieden! Der sechste Gesamtplatz ist einfach mega! Ich freu mich riesig!», erklärte der Wahlkölner glücklich.



Mit den Plätzen neun und sieben konnte der Deutsche 26 Punkte auf sein Konto schreiben lassen.

Grand-Prix-Wertung Pietramurata:

1. René Hofer (A), KTM, 4-1

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 2-6

3. Ruben Fernandez (E), Honda, 3-5

4. Mattia Guadagnini (I), KTM, 11-2

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 7-4

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 9-7

7. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 16-3

8. Wilson Todd (AUS), Kawasaki, 6-11

9. Tom Vialle (F), KTM, 1-31(DNF)

10. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 10-10

11. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 8-12

12. Thibault Benistant (F), Yamaha, 15-9

13. Giancluca Facchetti (I), KTM, 13-13

14. Isak Gifting (S), GASGAS, 5-29 (DNF)

15. Andrea Adamo (I), GASGAS, 31-8

16. Emilio Scuteri (I), TM, 17-15

17. Bastian Boegh Damm (DK), KTM, 12-21

18. Michael Sandner (A), KTM, 23-14

19. Guiseppe Tropepe (I), Husqvarna, 14-30(DNF)

20. Petr Polak (CZ), Yamaha, 26-16

21. Brian Hsu (H), KTM, 22-17

...

25. Conrad Mewse (GB), KTM, 29(DNF)-20

...

27. Paul Haberland (D), Honda, 30 (DNF)-23

...

32. Stephen Rubini (F), Honda, 32(DNF)-DNS

DNS: Marnique Appelt (D), KTM

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki

WM Stand nach WM-Runde 15 von 18:

1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 595

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 508, (-87)

3. Tom Vialle (F), KTM, 492, (-103)

4. Mattia Guadagnini (I), KTM, 475 (-120)

5. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 454, (-141)

6. René Hofer (A), KTM, 436, (-159)

7. Thibault Benistant (F), Yamaha, 384, (-211)

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 384, (-211)

9. Ruben Fernandez (E), Honda, 364, (-231)

10. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 271, (-324)

11. Wilson Todd (AUS), Kawasaki, 256, (-339)

...

24. Lion Florian (D), KTM, 29, (-566)

...

28. Michael Sandner (A), KTM, 24, (-571)