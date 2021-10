Rene Hofer (KTM/1.): «Werde diesen Tag nie vergessen»

Österreich hat einen MX2-GP-Sieger: Beim Grand Prix von Pietramurata, dem zweiten Part des Arco-Triples, feierte Red Bull-KTM-Werksfahrer Rene Hofer seinen ersten Lauf- und Gesamtsieg.

Als Weltmeister Tom Vialle und WM-Leader Maxime Renaux schon in der ersten Runde des zweiten Laufs im Kampf um die Spitze kollidierten und abflogen, war Rene Hofer zur Stelle. Der 19-jährige Österreicher brachte die Führung mit einer souveränen Vorstellung bis ins Ziel. Der vierte Rang aus dem ersten Rennen und der erste Laufsieg seiner WM-Karriere brachte dem KTM-Ass seinen ersten GP-Sieg ein.

«Der Start war gut, dann profitierte ich ein bisschen vom Crash von Tom und Renaux, aber dann kam ich super rein und fuhr vorne weg. Die letzten zehn Minuten wurde ich dann extrem nervös, aber ich denke, das ist normal, so vor dem ersten GP-Sieg», erzählte Hofer SPEEDWEEK.com nach dem emotionalen Triumph in Arco. «Als ich dann durch das Ziel bin, war es schon echt heftig… Im ersten Moment freut man sich einfach nur, aber ich glaube, realisieren wird man es erst viel später. Auf dem Podium ein bisschen, aber ich glaube, das kommt erst so richtig – und das Handy explodiert gerade», verriet er mit einem breiten Grinsen.»

«Es war dann auch super mit dem Mattia gleich hinter mir, vor den italienischen Fans ein bisschen zu feiern, das war natürlich super», ergänzte der Red Bull-KTM-Werksfahrer. «Es ist für das ganze Team richtig fein, dass es jetzt einmal geklappt hat. Ich hatte im Vorjahr eine große Verletzung, der Winter war schon ziemlich schwierig… Gemeinsam haben wir es aber geschafft und ich glaube, es ist jetzt für alle super, dass ich einmal ganz oben stehe. Es ist natürlich ein Tag, den ich nie vergessen werde.»

Für den Konstrukteur wird die österreichische Hymne im MXGP-Paddock regelmäßig gespielt, der MX2-Tagessieg von Rene Hofer ist aber ein Meilenstein in der Offroad-Sportgeschichte seines Heimatlandes: Der 19-Jährige ist Österreichs erster Motocross-GP-Sieger in einer der Hauptklassen seit Heinz Kinigadner 1987. Nimmt man auch die inzwischen abgeschaffte MX3-Klasse mit, war zuletzt Matthias Walkner 2013 siegreich.

«Das ist sehr fein und ich hoffe, die österreichischen Medien werden das auch positiv aufnehmen, damit der Motocross-Sport in Österreich vielleicht durch mich wieder ein bisschen populärer wird», meinte Hofer dazu.

In der MX2-WM-Tabelle liegt der Oberösterreicher drei Grand Prix vor Schluss auf dem sechsten Rang, vom fünftplatzierten Jed Beaton trennen ihn noch 18 Punkte. «Ich bin nicht mehr so weit weg von Platz 5, für die letzten drei Rennen kann man sich das noch als Ziel setzen. Sicher muss alles richtig gut laufen, aber ich werde es natürlich probieren. Ich habe nichts zu verlieren, nach hinten habe ich jetzt schon richtig Abstand. Ich werde es versuchen, wenn es am Ende reicht, dann ist das schön, aber jetzt einen GP-Sieg zu haben, das übertrifft alles – und die Saison ist schon gerettet», lachte der strahlende Sieger des zweiten Arco-GP.

Grand-Prix-Wertung Pietramurata:

1. René Hofer (A), KTM, 4-1

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 2-6

3. Ruben Fernandez (E), Honda, 3-5

4. Mattia Guadagnini (I), KTM, 11-2

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 7-4

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 9-7

7. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 16-3

8. Wilson Todd (AUS), Kawasaki, 6-11

9. Tom Vialle (F), KTM, 1-31(DNF)

10. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 10-10

11. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 8-12

12. Thibault Benistant (F), Yamaha, 15-9

13. Giancluca Facchetti (I), KTM, 13-13

14. Isak Gifting (S), GASGAS, 5-29 (DNF)

15. Andrea Adamo (I), GASGAS, 31-8

16. Emilio Scuteri (I), TM, 17-15

17. Bastian Boegh Damm (DK), KTM, 12-21

18. Michael Sandner (A), KTM, 23-14

19. Guiseppe Tropepe (I), Husqvarna, 14-30(DNF)

20. Petr Polak (CZ), Yamaha, 26-16

21. Brian Hsu (H), KTM, 22-17

...

25. Conrad Mewse (GB), KTM, 29(DNF)-20

...

27. Paul Haberland (D), Honda, 30 (DNF)-23

...

32. Stephen Rubini (F), Honda, 32(DNF)-DNS

WM Stand nach WM-Runde 15 von 18:

1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 595

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 508, (-87)

3. Tom Vialle (F), KTM, 492, (-103)

4. Mattia Guadagnini (I), KTM, 475 (-120)

5. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 454, (-141)

6. René Hofer (A), KTM, 436, (-159)

7. Thibault Benistant (F), Yamaha, 384, (-211)

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 384, (-211)

9. Ruben Fernandez (E), Honda, 364, (-231)

10. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 271, (-324)

11. Wilson Todd (AUS), Kawasaki, 256, (-339)

...

24. Lion Florian (D), KTM, 29, (-566)

...

28. Michael Sandner (A), KTM, 24, (-571)