Jeremy Sydow startet 2022 auf KTM in der WM

Nach zwei schwierigen Jahren, die durch langwierige Verletzungen und Rückschläge gekennzeichnet waren, kehrt Jeremy Sydow 2022 mit dem Team 'Raths Motorsports KTM' in die WM zurück.

Die deutsche Nachwuchshoffnung haderte in den letzten beiden Jahren mit langwierigen Verletzungen. 2020 stieg er bereits als GASGAS-Werksfahrer mit dem Team DIGA Procross in die MX2-WM ein. Sydow konnte sein Potenzial kaum zeigen und musste seinen Platz für Ersatzmann Isak Gifting räumen. Der Chemnitzer wechselte 2021 in die EMX250, allerdings in eines der besten Teams der Meistermacher 'Hutten Metaal Yamaha'. Doch auch dieses Engagement wurde durch Verletzungspech überschattet. Erst im Oktober konnte Sydow wieder starten und lieferte bei seinem Comeback im Talkessel eine bemerkenswerte Leistung ab.

Obwohl Sydow die ersten vier Läufe komplett verpasste, beendete er die Saison auf Rang 14. Nun öffnete sich für den 21-Jährigen wieder eine Tür zum WM-Comeback. Er wird für das Team 'Raths Motorsports' starten. Das Team stieg in diesem Jahr mit dem Deutschen Marnique Appelt und dem Österreicher Michael Sandner in die MX2 WM ein.

In der kommenden Saison wird es eine Umstrukturierung geben. Appelt, der mit dem direkten Einstieg in die WM streckenweise noch überfordert wirkte, wird nächstes Jahr in der EMX250 starten. Sydow wird in der WM antreten.

«Ich freue mich sehr», kommentierte Sydow sein Engagement. «Ich bedanke mich bei allen meinen Sponsoren, die das möglich gemacht haben.»