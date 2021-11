Tim Gajser in Mantua: Neue Honda getestet

MXGP-Motocross-Star Tim Gajser übte vor seinem Urlaubsantritt im italienischen Sand mit der neuen 450er-Werks-Honda.

Beim nervenaufreibenden Motocross-WM-Finale der MXGP-Kategorie im italienischen Mantua gab es für Honda und Tim Gajser eine Enttäuschung. Nach den zwei Titelgewinnen für Gajser 2019 und 2020 wanderte die WM-Krone dank Jeffrey Herlings wieder in das Red Bull-KTM-Lager.

Für Tim Gajser war die Verschnaufpause jedoch nur kurz. Der 25-jährige Slowene testete am Wochenende bereits sein Einsatzmotorrad für die kommende Saison. Dazu blieb die Honda-Werks-Crew gleich auf der Piste von Mantua.

Die Piste «Tazio Nuvolari» war dabei in sehr gutem Zustand und wurde im Vorfeld für die HRC-Honda-Truppe frisch präpariert. Außerdem ist die Strecke nun wieder zurückgebaut worden. Einige kleine Wellen, die im Zuge der beiden WM-Events zwecks Temporeduzierung eingebaut wurden, finden sich derzeit nicht mehr im aktuellen Layout.

Gajser wird demnächst in den verdienten Winterurlaub aufbrechen. Die intensive Vorbereitung wird der Slowene wieder mit seinem Fitness-Coach auf Sardinien absolvieren. Die neue WM-Saison in der Klasse MXGP beginnt dann laut aktuellem Kalender bereits Ende Februar in Matterley Basin in Großbritannien.