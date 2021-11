Vorbereitung für Jeffrey Herlings – Facelift der KTM

Motocross-MXGP-Weltmeister und Red Bull KTM-Star Jeffrey Herlings testet dieser Tage bereits für die Saison 2022 und spricht über seine Lage bei den Mattighofenern.

Jeffrey Herlings hat in einem furiosen und an Spannung kaum zu überbietenden Finale den Motocross-WM-Titel in der Klasse MXGP geholt. Der 27-Jährige ist somit zum fünften Mal Weltmeister. Während sich seine Werksfahrer-Kollegen bei KTM für die Dakar rüsten und eine optisch gleiche Replica seines 450er-Sieger-Motorrads mit goldgefärbten Reifen im Eingangsbereich der KTM-Rennabteilung steht, denkt «The Bullet» selbst längst an die kommende Saison.

«Die ersten Tests sind super positiv», sagte der Niederländer gegenüber mxlarge.com zu den Vorbereitungen für 2022. «Bis jetzt habe ich jeden Tag trainiert und getestet. Wir haben für die Saison 2022 ein neues Motorrad. Alle vier oder fünf Jahre gibt es bei KTM ein Facelift. Von 2018 bis 2021 haben wir jetzt das gleiche Motorrad eingesetzt, jetzt bekommen wir ein neues. Ich brauche nicht wirklich eine Pause. Klar nehme ich es jetzt ein wenig lockerer. Ab Dezember gehe ich es körperlich dann wieder härter an und bereite mich intensiv auf das neue Jahr vor.»

Zu seiner Situation bei KTM Factory Racing erzählte der niederländische Sand-Ausnahmekönner: «Ich habe noch einen Zwei-Jahres-Vertrag bei KTM. Für die nächsten paar Jahre ist dieses Motorrad mein neues Spielzeug. Ich bin neugierig, wie es im Wettbewerb laufen wird. Ich denke sehr positiv. Das Hauptziel ist, den WM-Titel zu verteidigen und das zu schaffen, was ich diese Saison erreicht habe.»