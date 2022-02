Starke internationale Konkurrenz in Lacapelle

Am Wochenende trifft sich ein Teil der Motocross-Weltelite im südfranzösischen Lacapelle Marival. Für die deutschen WM-Stars Henry Jacobi (Honda/MXGP) und Jeremy Sydow (KTM) wird er der erste Wettkampfeinsatz.

Am kommenden Wochenende findet im südfranzösischen Lacapelle Marival ein weiteres Saisonvorbereitungsrennen statt. Ursprünglich wollte MXGP-Weltmeister Jeffrey Herlings bei diesem Rennen starten, doch der Niederländer brach sich am letzten Montag die linke Ferse.

Erstmals in diesem Jahr wird sich der deutsche JM-Honda Pilot Henry Jacobi der internationalen Konkurrenz stellen. Auch das Yamaha-Werksteam wird mit Jeremy Seewer, Glenn Coldenhoff und mit dem amtierenden MX2-Weltmeister Maxime Renaux am Startgatter stehen. Renaux steigt in diesem Jahr in die MXGP-WM auf.

Pauls Jonass wird für das deutsche DIGA Procross KTM Team an den Start gehen. Das Kawasaki-Werksteam ist mit dem britischen Neuzugang Ben Watson vertreten. Romain Febvre zieht es vor, sein Ende des letzten Jahres in Paris gebrochenes Schien- und Wadenbein zu schonen. Arminas Jasikonis wird sich zum ersten Mal auf Yamaha der starken Konkurrenz stellen.

In der MX2-Klasse hat sich ebenfalls viel Prominenz angemeldet. Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle wird auch in diesem Jahr als heißer Titelkandidat gehandelt und der Niederländer Kay de Wolf ist inzwischen nicht nur im Sand einer der talentiertesten MX2-Heißsporne. Jeremy Sydow wird sich auf seiner Raths-KTM der Konkurrenz stellen und man darf auch auf den Einstand von Liam Everts im DIGA Procross Team gespannt sein. Für Roan van de Moosdijk wird das Rennen in Lacapelle der erste Einsatz der Werks-Husqvarna unter Wettkampfbedingungen.

Auswahl der WM-Teilnehmer MX1:



7 - Arminas Jasikonis (LTU), Yamaha

10 - Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

14 - Jed Beaton (AUS), Yamaha

16 - Benoit Paturel (F), Honda

18 - Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

19 - Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

20 - Gregory Aranda (F), KTM

23 - Christophe Charlier (F), Fantic

24 - Shaun Simpson (GB), KTM

29 - Henry Jacobi (D), Honda

...

41 - Pauls Jonass (LV), Husqvarna

46 - Davy Pootjes (NL), Honda

...

91 - Jeremy Seewer (CH), Yamaha

...

141 - Maxime Desprey (F), Yamaha

...

151 - Harri Kullas (EST), Yamaha

152 - Petar Petrov (BL), Kawasaki

172 - Mathys Boisramé (F), Kawasaki

189 - Brian Bogers (NL), Husqvarna

...

259 - Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

...

520 - Jimmy Clochet (F), Honda

...

911 - Jordi Tixier (F), KTM

919 - Ben Watson (GB), Kawasaki

...

959 - Maxime Renaux (F), Yamaha

Auswahl der WM-Teilnehmer MX2



24 - Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

28 - Tom Vialle (F), KTM

38 - Stephen Rubini (F), Honda

39 - Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

72 - Liam Everts (B), KTM

74 - Kay de Wolf (NL), Husqvarna

93 - Jago Geerts (B), Yamaha

...

104 - Jeremy Sydow (D), KTM

122 - Camden Mc Lellan (SA), KTM

125 - Emil Weckmann (FIN), Honda

...

313 - Petr Polak (CZ), Honda

...

403 - Bastian Boegh Damm (DK), KTM

...

517 - Isak Gifting (S), GASGAS

...

696 - Mike Gwerder (CH), KTM