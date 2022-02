Vorsaisonrennen: Welche WM-Stars in Riola starten

Tim Gajser startet am kommenden Wochenende in Riola Sardo

In Riola Sardo auf Sardinien findet am kommenden Wochenende der zweite Lauf der offenen italienischen Motocrossmeisterschaften statt. Tim Gajser (Honda) geht als klarer Favorit ins Rennen.

Das HRC-Werksteam startet an diesem Wochenende mit dem klar favorisierten Tim Gajser und Mitchell Evans in Riola Sardo auf Sardinien zum zweiten Lauf der offenen Italienischen Meisterschaften. Die Werksteams von Yamaha, KTM, Husqvarna und Kawasaki werden am selben Tag im französischen Lacapelle Marival an den Start gehen.

In Riola wird das neue GASGAS-Factory Team von Claudio De Carli mit MXGP-Star Jorge Prado, dem deutschen MX2-Werksfahrer Simon Längenfelder und Mattia Guadagnini vertreten sein.

Ruben Fernandez (Honda 114 Motorsport) zeigte sich schon vor Wochenfrist in guter Form. Der Spanier wird ebenfalls in Riola starten. Die deutschen MX1-Piloten Tom Koch (Kosak KTM) und Paul Haberland (KMP Honda) überzeugten bereits in Alghero. Beide Fahrer starten auch in Riola. Ruben Fernandez (Honda) zeigte sich letzte Woche in guter Verfassung und wird versuchen, im Reigen der Podiumskandidaten mitzumischen.

In der MX2 wird der nach seinem Schulterblattbruch weiterhin etwas angeschlagene Titelverteidiger Nicholas Lapucci versuchen, auf der Zweitakt-Fantic Boden gutzumachen. Er hat mit Cornelius Toendel, Hakon Fredriksen und Hakon Osterhagen starke skandinavische Konkurrenz. In der MX2-Klasse wird auch der Ortrander Maximilian Spies am Start stehen.