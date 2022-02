Liam Everts: Dieses Jahr mit KTM Factory-Support

Der jüngste Spross der legendären Motocross-Dynastie aus Belgien zeigt sein häusliches Umfeld. Neben zahlreichen Schätzchen vergangener Tage erklärt er auch seine KTM, die mit Werksteilen ausgestattet ist.

Der Start der Motocross-WM 2022 im englischen Matterley Basin wurde auf das kommenden Wochenende verschoben. In der MX2-Klasse werden einige Rookies am Start sein, die aus den EMX Europameisterschaften in die WM aufgestiegen sind: Kevin Horgmo, Kay Karssemakers, Andrea Bonacorsi, Rick Elzinga und Liam Everts, der Sohn des zehnfachen Weltmeisters Stefan Everts und Enkel von Harry Everts, der viermal Motocross-Weltmeister wurde.

In einem Rundgang durch das Anwesen der Everts' zeigt Liam die Sammlung der Motorräder, die Stefan Everts während seiner ruhmreichen Karriere bewegt hat. Auch die legendäre Sachs von Opa Harry mit luftgekühltem Twin-Carb-Motor ist zu sehen.

Gleich neben der Garage befindet sich das Gym von Liam, wo eine Vielzahl von Fitnessgeräten steht. In der Garage werden die Motorräder für den WM-Start vorbereitet. Stefan Everts erklärt die 250er KTM, die Liam dieses Jahr in der WM bewegen wird: «Der Motor ist von Tom Vialle vom letzten Jahr», erklärt Everts. «Auch für das Fahrwerk haben wir einige Werksteile bekommen: Die Gabel bietet damit mehr Komfort.»

Liam startet mit der Startnummer 72, was in den letzten Jahren der aktiven Zeit von Stefan seine Karrierenummer wurde. 72 nimmt Bezug auf das Geburtsjahr von Stefan. In diesem Jahr gibt es in der Familie Everts übrigens gleich mehrere runde Geburtstage zu feiern: Harry wurde am 6. Februar 70 Jahre und Stefan wird am 25.11. fünfzig Jahre alt.