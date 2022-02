Matterley Basin: Motocross-WM-Auftakt verschoben!

Der mit Spannung erwartete Auftakt zur neuen Motocross-WM-Saison im britischen Matterley Basin wurde wegen den Wetterkapriolen auf den 27. Februar verschoben.

Der Orkan «Eunice» hat auf der britischen Insel in den vergangenen 36 Stunden ganze Arbeit geleistet. Nachdem eine Warnung der Regierung ausgesprochen wurde und keine Aussicht auf signifikante Besserung in Sicht ist, wurde entschieden, dass der Auftakt für die neue Motocross-WM-Saison in Matterley Basin in der Grafschaft Hampshire um eine Woche verschoben wird.

Die Entscheidung wurde am Samstagfrüh nach einem Meeting von Infront Moto Racing, der FIM und der lokalen Organisation um Steve Dixon getroffen. Am Freitag hatte der Wirbelsturm schon beträchtlichen Schaden im Fahrerlager angerichtet. Zudem war ein Baum auf die Strecke gestürzt. Der Modus für das Wochenende wurde daraufhin adaptiert – man hätte die WM-Klassen erst am Sonntag auf die Piste geschickt, nur mit einem Training vor den Rennen.

Neuer Termin ist nun der 26. und 27. Februar. Dann soll die Veranstaltung wie ursprünglich geplant wieder mit Quali-Rennen am Samstag durchgezogen werden. Auch die Tickets der Fans vor Ort behalten ihre Gültigkeit. Das Areal bleibt vorerst für die Öffentlichkeit gesperrt. Zum Wochenende hin wird das Gelände nahe Winchester dann wieder geöffnet.

Das Wetter hat in weiten Teilen Europas bereits für Todesopfer gesorgt. Auf der britischen Insel Wright wurden zuletzt Windspitzen von bis zu 196 km/h gemessen. Die britische Regierung hatte für weite Teile des Landes eine Warnung ausgegeben – das Risiko wäre für alle Beteiligten definitiv zu groß. Weltklasse-Motocross mit extremen Luftständen ist bei derartigen Verhältnissen ohnehin kaum möglich.