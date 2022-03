Tim Gajser (Honda): Anlaufschwierigkeiten in Mantua

Honda-Motocross-Star Tim Gajser spricht über seinen Quali-Tag in Mantua und seine anfänglichen Anlaufschwierigkeiten auf der überraschend harten Sandpiste in der Lombardei.

In Abwesenheit von Weltmeister Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) und Vizeweltmeister Romain Febvre (Kawasaki) ist Tim Gajser auch beim zweiten Motocross-Grand-Prix der Saison am Sonntag in Mantua der große Favorit in der MXGP-Klasse. Das Quali-Rennen gewann der Slowene nach Anlaufschwierigkeiten im Zeittraining souverän.

Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer war Gajsers einziger Verfolger im Quali-Rennen, der Schweizer leistete sich aber in der Anfangsphase einen Fahrfehler. «Das Quali-Rennen war gut», versichert Gajser. «Aber ich hatte definitiv früher am Tag Probleme, um mich auf die Piste einzustellen. Zum Glück ist mir im Quali-Rennen dann ein wirklich guter Start gelungen, ich konnte gleich ein paar gute Manöver machen und das Rennen von der Spitze aus kontrollieren. Das gibt mir die Möglichkeit, den Startplatz als erster Fahrer auszusuchen. Das ist wichtig, weil es auf dieser Strecke nicht ganz einfach ist, Überholmanöver zu lancieren.»

Gajser darf sich in Mantua wieder über viel Unterstützung seiner Tiga 243-Fans freuen, die aus Slowenien angereist sind. «Danke an alle meine Fans, die schon am Samstag die Reise nach Mantua gemacht haben. Ich hoffe, dass ich am Sonntag noch viel mehr hören und sehen kann bei den Rennen.»