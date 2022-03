Mantova: Tim Gajser (Honda) startet von Pole

WM-Leader Tim Gajser startet in Mantova von der Pole-Position

Tim Gajser (Honda) gewann in Mantova (Italien) das Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Lombardia in Mantova vor Jeremy Seewer (Yamaha) und Jorge Prado (GASGAS). Jacobi qualifizierte sich auf P17, Koch auf P22.

MXGP-Qualifikationsrennen zum zweiten Lauf der Motocross-WM im italienischen Mantova: Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer gewann den Start vor Ruben Fernandez (Honda) und Tim Gajser (Honda). Gajser setzte sich noch in der ersten Runde an die Spitze, während Fernandez einen Table-Sprung viel zu kurz sprang und über den Lenker abflog. Für den Spanier war das Rennen damit beendet. HRC-Werksfahrer Mitch Evans fuhr anfangs im Bereich der Top-10 mit, musste dann aber offenbar nach einem Sturz die Box ansteuern und fiel zurück.

Seewer kam ebenfalls bei einem weiten Sprung in Bedrängnis: Sein Hinterrad rutschte schon beim Absprung weg und er sprang quer, fing das Motorrad aber bei der Landung gekonnt ab und musste lediglich die Strecke kurzzeitig verlassen.

Eine erstaunliche Leistung zeigte Thomas Kjer Olsen (DIGA Procross KTM). Er startete im Bereich der Top-6 und fuhr auf P4 nach vorne. Am Ende lieferte er sich ein Duell gegen MX2-Weltmeister Maxime Renaux (Yamaha) und rettete P4 knapp über die Ziellinie.

Henry Jacobi (Honda) startete auf Rang 20 und qualifizierte sich am Ende auf Rang 17 für die Wertungsläufe am Sonntag. Tom Koch (KTM) kam über P22 nicht hinaus. Den ersten Einsatz des 250ccm-Zweitakters von Fantic in einem MXGP-Rennen beendete der EMX250 Champion Nicholas Lapucci auf Rang 25.

Calvin Vlaanderen (Yamaha) stürzte in der Anfangsphase und musste das Rennen aufgeben.

Ergebnis MXGP Qualifikationsrennen Mantova

1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

3. Jorge Prado (E), GASGAS

4. Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

5. Maxime Renaux (F), Yamaha

6. Brian Bogers (NL), Husqvarna

7. Jeremy van Horebeek (B), Beta

8. Alberto Forato (I), GASGAS

9. Arminas Jasikonis (LTU), Yamaha

10. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

11. Jed Beaton (AUS), Kawasaki

12. Alessandro Lupino (I), Beta

13. Pauls Jonass (LT), Husqvarna

14. Jordi Tixier (F), KTM

15. Ben Watson (GB), Kawasaki

16. Brent van Doninck (B), Yamaha

17. Henry Jacobi (D), Honda

18. Lorenzo Locurcio (VEN), KTM

19. Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

20. Jorge Zaragoza (E), Honda

…

22. Tom Koch (D), KTM

...

25. Nicholas Lapucci (I), Fantic

…

28. Mitchell Evans (AUS), Honda

29. (DNF) Ruben Fernandez (E), Honda

30. (DNF) Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

DNS: Mathys Boisramé (F), KTM

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda