Simon Längenfelder (GASGAS/P17) von Vialle abgeräumt

Vialle räumte in Mantova WM-Leader Längenfelder ab

Längenfelder am Boden, im Hintergrund steht van de Moosdijks Husqvarna kopfüber neben der Strecke

Exweltmeister Tom Vialle (KTM) fuhr in der ersten Runde des Qualifikationsrennens von Mantova sowohl Roan van de Moosdijk als auch Simon Längenfelder vor Vorderrad und räumte Längenfelder ab.

MX2-Qualifikationsrennen zum zweiten Lauf der Motocross-WM in Mantova: Der deutsche MX2-Tabellenführer Simon Längenfelder (GASGAS) gewann den Holeshot und führte das Feld in die erste Runde. Bereits in dieser Runde schaute der Deutsche während des Sprungs zu Jago Geerts herüber, der bereits heftig zur Sache ging. Da es im Qualifikationsrennen nur um die Startpositionen geht, ließ ihn Längenfelder vorbei.

Hinter Längenfelder folgten van de Moosdijk und Vialle - Letzterer offensichtlich über die Leistungen Längenfelders frustriert, zog er zunächst mit einem harten Manöver am Niederländer vorbei. Bereits dieses Manöver war grenzwertig, denn er fuhr dem Niederländer direkt vors Vorderrad.

Nach der ersten Runde ließ Vialle vor Kurve 1 das Gas stehen und fuhr auch dem Deutschen direkt vors Vorderrad . Längenfelder hatte keine Chance und wurde von seinem Bike katapultiert und vom nachfolgenden van der Moosdijk überrollt. Van de Moosdijk wurde ebenfalls über den Lenker katapultiert. Beide Fahrer schienen sich verletzt zu haben: Längenfelder im Lendenbereich des Rückens, van de Moosdijk an der Schulter.

Vialles Aktionen blieben von der Rennleitung ungesühnt. Längenfelder und van de Moosdijk konnten nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Längenfelder fuhr vom Ende des Feldes noch bis auf P17 nach vorne, van de Moosdijk schien größere Probleme zu haben und kam über Rang 24 nicht hinaus.

Der total übermotiviert agierende Vialle stürzte später im Rennen selbst und verlor den Anschluss an Leader Jago Geerts (Yamaha), der am Ende einen ungefährdeten Sieg einfahren konnte. Jeremy Sydow (KTM) qualifizierte sich auf P16, Haberland auf P22 und Ludwig auf Rang 24

Ergebnis MX2 Qualifying Mantova:

1. Jago Geerts (B), Yamaha

2. Tom Vialle (F), KTM

3. Andrea Adamo (I), GASGAS

4. Mattia Guadagnini (I), KTM

5. Kay de Wolf (NLK), Husqvarna

6. Isak Gifting (S), KTM

7. Hakon Fredriksen (NOR), Honda

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

9. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

10. Stephen Rubini (F), Honda

11. Conrad Mewse (GB), KTM

…

16. Jeremy Sydow (D), KTM

17. Simon Längenfelder (D), GASGAS

...

19. Kevin Brumann (SUI), Yamaha

…

22. Paul Haberland (D), Honda

23. Noah Ludwig (D), KTM

24. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

...

DNS: Liam Everts (B), KTM