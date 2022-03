MXGP Of Lombardia in Mantova: Vorschau und Zeitplan

Am kommenden Wochenende geht die Motocross-WM in Mantova in ihre zweite Runde. Simon Längenfelder tritt in der MX2-Klasse mit dem Redplate des WM-Leaders an. Auch im Rahmenprogramm ist Spannung garantiert.

Die Strecke im norditalienischen Mantova ist ja inzwischen in der Motocross-Szene bestens bekannt. Bereits im Corona-Jahr 2020 fanden hier 3 WM-Läufe hintereinander statt. Die beiden letzten Finalrunden des Jahres 2021 und auch das letzte Motocross der Nationen wurden auf dem 'Circuito Internazionale Motocross Città di Mantova' ausgetragen. Es handelt sich um einen relativ flachen Sandkurs. Der Sand ist aber nicht so tief wie beispielsweise im belgischen Lommel. Unter der Oberfläche wird der Boden härter.

Die Bodenbedingungen sind den Teams also hinlänglich bekannt. Das Wetter soll am Wochenende der Jahreszeit entsprechend kühl bleiben: Tagsüber klettern die Temperaturen auf 11 Grad, nachts könnte der Gefrierpunkt unterschritten werden. Immerhin soll es sowohl am Samstag als auch am Sonntage bei leichter Bewölkung sonnig werden.

Beim Saisonstart in Matterley Basin hat Tim Gajser die Führung übernommen. Die Yamaha-Truppe mit Jeremy Seewer und Maxime Renaux zeigte sich beim Saisonauftakt gut aufgestellt. Jorge Prado kommt mit seinem neuen Arbeitsgerät gut zurecht und gewann den zweiten Lauf in England. Henry Jacobi (Honda) holte trotz seiner Kahnbein-OP im ersten Rennen schon 15 Punkte und auch Tom Koch (Kosak KTM) konnte seine ersten WM-Punkte sichern.

Interessant wird der WM-Einstieg von Nicholas Lapucci mit der 250ccm Zweitakt-Fantic in der MXGP-WM. SPEEDWEEK.com berichtete darüber.

WM-Stand nach WM-Runde 1:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 47

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 43, (-4)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 40, (-7)

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 35, (-12)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 32, (-15)

6. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 30, (-17)

7. Alberto Forato (I), GASGAS, 28, (-19)

8. Thomas Kjer Olsen (DK), KTM, 24, (-23)

9. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 23, (-24)

10. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 23, (-24)

11. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 19, (-28)

12. Ben Watson (GB), Kawasaki, 18, (-29)

13. Ruben Fernandez (E), Honda, 17, (-30)

14. Henry Jacobi (D), Honda, 15, (-32)

15. Brent van Doninck (B), Yamaha, 13, (-34)

16. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 10, (-37)

17. Alvin Östlund (S), Yamaha, 7, (-40)

18. Tom Koch (D), KTM, 6, (-41)

19. Jordi Tixier (F), KTM, 5, (-42)

20. Mitchell Evans (AUS), Honda, 4

21. Hardi Roosiorg (EST), KTM, 2

22. Arminas Jasikonis (LTU), Yamaha, 1

MX2: Längenfelder startet mit dem Redplate

Erstmals in seiner Karriere startet der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder mit dem Redplate des WM-Führenden. Die MX2-Klasse ist auch in diesem Jahr hochkompetitiv. KTM-Werksfahrer Tom Vialle, Jago Geerts (Yamaha) und die Husqvarna-Truppe mit Kay de Wolf und Roan van de Moosdijk kristallisierten sich schon in Matterley Basin als Mitfavoriten heraus. Jeremy Sydow wechselt für die nächsten Rennen in das Team DIGA Procross KTM als Ersatz für den verletzten Liam Everts. Noah Ludwig holten in England bereits WM-Punkte.

WM-Stand nach Runde 1:

1. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 50

2. Tom Vialle (F), KTM, 42, (-8)

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 40, (-10)

4. Kay de Wolf (NLK), Husqvarna, 36, (-14)

5. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 33, (-17)

6. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 27, (-23)

7. Stephen Rubini (F), Honda, 5-10, 27, (-23)

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 26, (-24)

9. Isak Gifting (S), KTM, 22, (-28)

10. Andrea Adamo (I), GASGAS, 22, (-28)

…

13. Jeremy Sydow (D), KTM, 16, (-34)

…

19. Noah Ludwig (D), KTM, 6, (-44)

Rahmenprogramm EMX250 und WMX:

In Mantova findet der Auftakt der prestigeträchtigen EMX250 Europameisterschaft statt. Der Norweger Hakon Osterhagen war letztes Jahr bis zu seinen schweren Unterschenkelbrüchen der dominierende Fahrer der EMX125. Nun steigt der Überflieger in die EMX250 auf und trifft dort auf starke Gegner wie die belgischen Coenen-Brüder, Andrea Bonacorsi, Rick Elzinga und Cornelius Toendel, um nur einige Protagonisten zu nennen. In dieser Klasse starten sogar 10 deutsche Fahrer: Maximilian Spies steigt in diesem Jahr wieder auf den Viertakter im Team Schmicker-KTM um. Valentin Kees und Constantin Piller starten für das Kosak-KTM-Team. Weiterhin stehen am Start: Cato Nickel (WZ Racing), Justin Trache (Sturm STC Racing), Marnique Appelt (Raths Motorsport), Peter Koenig (Sarholz KTM), Pascal Jungmann (KMP Honda) sowie Tom Schröder und Fynn Tornau.

In der WMX wird sich die australische Titelverteidigerin Courtney Duncan der überwiegend europäischen Konkurrenz stellen. Auch in dieser Klasse stehen 6 DMSB-Pilotinnen am Start: Larissa Papenmeier, Anne Borchers, die in Mantova die einzige Suzuki bewegt, Kim Irmgartz, Julia Blatter, Fiona Hoppe und Janina Lehman werden zum Saisonauftakt der Damen-WM dabei sein.

Kostenpflichtiger Livestream: MXGP-TV.com

Kostenloses Livetiming

Zeitplan Mantova MXGP-TV*)

Samstag, 05.03.2022

11:15 – Studio Show mit Paul Malin

13:40 - WMX Lauf 1

14:25 - EMX250 Lauf 1

15:15 - MX2 Qualifying

16:00 - MXGP Qualifying

Sonntag, 06.03.2022



08:40 – WMX, Lauf 2

10:25 – EMX250 Lauf 2



12:00 - MX2 Lauf 1

13:00 - MXGP Lauf 1

15:00 - MX2 Lauf 2

16:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MEZ, ohne Gewähr