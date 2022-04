Trentino: Warum fehlte Noah Ludwig (KTM)?

Bereits am Freitag zeigten sich beim deutschen MX2-Starter Noah Ludwig Krankheitssymptome. Der 17-Jährige biss auf die Zähne und startete im freien Training, doch er musste die Session nach wenigen Runden abbrechen.

Schon am letzten Mittwoch begab sich Noah Ludwig (Becker Racing KTM) gemeinsam mit seinem Vater und seinem Mechaniker auf den Weg nach Italien. Der 17-Jährige war in diesem Jahr zum Saisonauftakt in Matterley Basin und in Mantova am Start gewesen und hatte in beiden Grands-Prix WM-Punkte geholt.

Doch am gestrigen Freitag traten plötzlich Beschwerden auf. Seine Augen waren verschwollen und er bekam sehr schlecht Luft. «Heute früh hegten wir aber trotzdem wieder Hoffnung», erklärte Vater Marco gegenüber SPEEDWEEK.com. «Wir hielten es zuerst für eine allergische Reaktion. Hier im Trentino blühen ja schon die Bäume. Noah wollte es am Samstag auf jeden Fall probieren.»

Der deutsche Becker-Racing Pilot schaffte aber nur wenige Runden und fuhr zurück an die Box. «Noah hatte ein so heftiges Stechen in der Lunge, dass er nicht weiterfahren konnte. Bei jedem Sprung fühlte es sich an, als würde er einen Messerstich in die Lunge bekommen. Wir suchten das Medical Center auf. Der untersuchende Arzt hat ihn sofort für unfit erklärt.»

Damit war das Wochenende für Noah Ludwig bereits gelaufen bevor es überhaupt so richtig begonnen hatte. Ludwig befindet sich nun bereits wieder auf der Heimreise nach Deutschland.