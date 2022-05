Riola: Geerts startet von Pole, Längenfelder P4

WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) gewann das MX2 Qualifikationsrennen in Riola Sardo. Tom Vialle (KTM) stürzte in der ersten Kurve und musste eine Aufholjagd starten. Simon Längenfelder (GASGAS) qualifizierte sich auf P4.

MX2-Qualifikatinsrennen zum Grand-Prix of Sardegna in Riola Sardo auf Sardinien: Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle stürzte nach einer Kollision mit Simon Längenfelder bereits in der ersten Kurve nach der Startgeraden und musste eine Aufholjagd vom Ende des Feldes starten. Auch Liam Everts (KTM) und Mikkel Haarup (Kawasaki) kollidierten in der ersten Runde und stürzten.

Die Spitze übernahm zunächst Thibault Benistant, doch von WM-Leader Jago Geerts setzte sich in Runde 4 gegen den Franzosen durch, kontrollierte das Rennen von der Spitze und gewann mit einem Vorsprung von 6,3 Sekunden.

Vialle, Haarup und Everts mussten nach ihren Stürzen zu Beginn des Rennens eine Aufholjagd starten. Vialle fuhr noch bis auf P5 nach vorne, Haarup und Everts erreichten das Ziel auf P8 und 9.

Isak Gifting fiel mit technischem Defekt aus. Andrea Adamo stürzte und fiel auf P7 zurück.

Simon Längenfelder (GASGAS) startete im Bereich der Top 3 und qualifizierte sich auf P4 für die Wertungsläufe.

Ergebnis MX2 Qualifying Riola Sardo:

1. Jago Geerts (B), Yamaha

2. Thibault Benistant (F), Yamaha

3. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS

5. Tom Vialle (F), KTM

6. Conrad Mewse (GB), KTM

7. Andrea Adamo (I), GASGAS

8. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

9. Liam Everts (B), KTM

10. Kevin Brumann (CH), Yamaha

11. Stephen Rubini (F), Honda

12. Kay Karssemakers (NL), KTM

13. Bastian Boegh Damm (DK), KTM

14. Jan Pancar (SLO), KTM

15. Valerio Lata (I), KTM

16. Filip Olsson (S), Husqvarna

17. Joel Rizzi (GB), Yamaha

18. Hakon Fredriksen (NOR), Honda

19. Jakub Teresak (CZ), KTM

20. Isak Gifting (S), KTM

21. Petr Polak (CZ), Honda

…

DNS: Mattia Guadagnini (I), GASGAS

DNS: Jeremy Sydow (D), Husqvarna

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS: Paul Haberland (D), Honda

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

DNS: Gianluca Fachetti (I), KTM