Zeitplan und Vorschau Grand-Prix of Sardegna in Riola

Mit GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado am Start könnte die WM an diesem Wochenende im Sand von Riola Sardo wieder an Fahrt aufnehmen und Simon Längenfelder (GASGAS) will seinen Podiumsplatz verteidigen.

In Riola Sardo auf Sardinien findet an diesem Wochenende der 8. Lauf der Motocross-WM statt. Der flache und tiefe Sandkurs ist in der Szene bestens bekannt, fungierte die Strecke doch jahrelang als Austragungsort der Vorsaisonrennen. Der erste offizielle WM-Lauf fand hier im letzten Jahr statt. Einige Fahrer bezeichnen die Strecke als «Lommel des Südens», denn der Untergrund aus Dünensand ist während des Rennens in ständiger Veränderung. Die Strecke ist sandig, aber nicht ganz so tief wie die Sandhölle von Lommel. Die Wetterprognosen für das Wochenende sind der geographischen Lage entsprechend sommerlich. Bei strahlendem Sonnenschein werden Temperaturen von bis zu 30 Grad erwartet.

In der MXGP konnte sich HRC-Werksfahrer Tim Gajser am letzten Wochenende in Maggiora noch weiter absetzen. Mit einem weiteren Doppelsieg bringt er nun einen stattlichen Vorsprung von 81 Punkten mit nach Sardinien. Die gute Nachricht: GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado, der Einzige, der Gajser in diesem Jahr einen Grand-Prix-Sieg abnehmen konnte, wird nach seiner vor anderthalb Wochen zugezogenen Schulterluxation wieder antreten.

Henry Jacobi (Honda) wird auch in Riola der einzige deutsche Starter im MXGP-Feld sein. In Maggiora demonstrierte er seine exzellenten Startqualitäten. Wenn er seine Position jetzt noch über die Distanz bringt, hat er auf jeden Fall noch Potenzial nach oben.

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 7:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 336

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 255, (-81)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 231, (-105)

4. Jorge Prado (E), GASGAS, 220, (-116)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 199, (-137)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 194, (-142)

7. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 173, (-163)

8. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 166, (-170)

9. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 149, (-187)

10. Alberto Forato (I), GASGAS, 132, (-204)

...

15. Henry Jacobi (D), Honda, 93, (-243)

...

19. Tom Koch (D), KTM, 41, (-295)

MX2 mit viel Dynamik

Im Sand von Sardinien dürfte sich in der MX2-Klasse der belgische WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) wie der sprichwörtliche Fisch im Wasser fühlen. Der Yamaha-Werksfahrer bringt einen knappen Vorsprung von 6 Punkten vor KTM-Werksfahrer Tom Vialle mit. Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder rangiert in der Tabelle auf Rang 3. Einer seiner schärfsten Rivalen, Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf, wurde in dieser Woche beim Radfahren von einem Auto erfasst, stürzte und brach sich einen Mittelhandknochen. De Wolfs deutscher Teamkollege Jeremy Sydow ist nach seinem Trainingssturz immer noch nicht fit und wird auch dieses Wochenende aussitzen. Längenfelders italienischer GASGAS-Teamkollege Mattia Guadagnini steigt mitten in der Saison in die MXGP-Klasse auf.

MX2 WM-Stand nach WM-Runde 7:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 291

2. Tom Vialle (F), KTM, 285, (-6)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 216, (-75)

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 211, (-80)

5. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 211, (-80)

6. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 199, (-92)

Rahmenprogramm EMX und WMX

Im Rahmenprogramm starten die EMX250-Piloten und die WMX-Damen. Die EMX250 steht ganz im Zeichen der Fantic-Zweitakt-Truppe. Cornelius Toendel hat nach dem technischen Ausfall von Rick Elzinga (Yamaha) in Maggiora die Führung übernommen. Sein norwegischer Landsmann Hakon Osterhagen hat seinen ersten Laufsieg in dieser Klasse errungen.

In der WMX geht die Niederländerin Lynn Valk als WM-Führende in den 3. WMX-Lauf, während Larissa Papenmeier (Yamaha) weiterhin gute Podiumschancen hat.

So können die Rennen in Riola Sardo verfolgt werden:

Livestream & Livetiming:



Kostenpflichtiger Livestream: MXGP-TV.com

Kostenloses Livetiming

Zeitplan MXGP of Sardegna MXGP-TV*)

Samstag, 14.05.2022:

10:15 - Studio Show mit Paul Malin

14:40 – WMX Lauf 1

15:25 – EMX250 Lauf 1

16:15 - MX2 Qualifying

17:00 - MXGP Qualifying

Sonntag, 15.05.2022:

09:40 - WMXOpen Lauf 2

11:25 – EMX250 Lauf 2

13:00 - MX2 Lauf 1

14:00 - MXGP Lauf 1

16:00 - MX2 Lauf 2

17:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MESZ, ohne Gewähr