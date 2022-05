Jorge Prado (GASGAS): Rückkehr in Riola Sardo

Das spanische MXGP-Ass Jorge Prado wird beim Motocross-Grand-Prix auf Sardinien am kommenden Wochenende sein Comeback geben. Der erste Test auf seiner GASGAS lief vielversprechend.

Nachdem Jorge Prado (Red Bull GASGAS) den Motocross-WM-Klassiker von Maggiora wegen den Folgen seiner ausgekugelten Schulter verpasste, wird der 21-jährige Spanier im tiefen Sand von Riola Sardo auf Sardinien am Wochenende sein Comeback in der Klasse MXGP geben.



Prado hat aktuell 116 Punkte Rückstand auf WM-Leader Tim Gajser (Honda) und ist in der Gesamtwertung auf Platz 4 zurückgerutscht. Elf Punkte trennen ihn vom drittplatzierten Jeremy Seewer (Yamaha).

«Ich bin sehr gespannt auf meine Rückkehr», erklärte Prado voller Tatendrang. «Ich habe zwar nur ein Wochenende verpasst, aber ich war viel zu lange weg von meiner GASGAS. Ich bin diese Woche bereits auf dem Motorrad gewesen, meine Schulter hat sich gut und stark genug für die Rennen angefühlt. Wir werden nach Riola fahren und versuchen, so viele Punkte wie möglich zu ergattern.»



Prado wird im De-Carli-Team am Wochenende erstmals einen Teamkollegen in der MXGP-Kategorie haben. Der Italiener Mattia Guadagnini (21) kehrt der MX2-Klasse den Rücken und startet ab sofort ebenfalls mit einer 450er-GASGAS.