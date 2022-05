Jeremy Seewer (Yamaha): «Ein großer Schritt vorwärts»

Der Schweizer Yamaha-MXGP-Motocrosser Jeremy Seewer holte sich mit einer starken Leistung beim Grand Prix von Italien in Maggiora Rang 2 und ist entsprechend erleichtert.

Jeremy Seewer konnte am vergangenen Wochenende beim Motocross-Klassiker in Maggiora in der Kategorie MXGP wieder einen wichtigen Schritt machen. Der 27-jährige Yamaha-Werksfahrer aus Bülach holte in beiden Rennen bei schwierigen Verhältnissen Platz 2 hinter Tagessieger und WM-Leader Tim Gajser (Honda).

Im ersten Lauf stürmte Seewer von Platz 5 nach vorne und konnte im Finish Teamkollege Maxime Renaux abfangen: «Es fühlt sich großartig an, mit zwei sehr soliden zweiten Plätzen auf dem Podium zu stehen. Es war in Maggiora sehr gut zu sehen, dass ich klar der zweitschnellste Fahrer war. Aber ich weiß auch, dass dies noch nicht mein volles Potenzial ist. Ich habe noch mit ein paar Dingen Probleme, die ich verbessern kann. Es sind nur Details, die den Unterschied machen und es dann ermöglichen würden, mit Tim zu kämpfen. Aber vorerst bin ich glücklich mit Rang 2. Ich habe auch nicht versucht mehr Druck zu machen oder ihn gar einzuholen. Es war einfach nur ein großer Schritt vorwärts.»

Mit seinen 44 Punkten vom Italien-Grand-Prix am Lago Maggiore verbesserte sich Seewer in der WM-Tabelle auf Position 3, auf MXGP-Rookie Renaux fehlen ihm nur noch 24 Punkte. Am kommenden Wochenende geht es in der Motocross-WM auf der anspruchsvollen Sandpiste von Riola Sardo auf Sardinien weiter.