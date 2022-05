Liam Everts (KTM): Starke Jagd durch den Sand

KTM-MX2-Hoffnung Liam Everts zeigte in Riola Sardo auf Sardinien erneut einen starken Auftritt und bestätigte die in ihn gesetzten Hoffnungen.

Liam Everts kommt nach seiner Verletzungspause zu Beginn der MX2-Motocross-WM-Saison immer besser in die Gänge. Der 17-jährige Belgier machte der deutschen Diga ProCross-Truppe zuletzt im tiefen Sand von Riola Sardo unter schwierigsten Verhältnissen viel Freude.

Der Sohn des zehnfachen Motocross-Weltmeisters Stefan Everts (49) und Enkel von Harry Everts (70) sicherte sich in den Läufen die Ränge 10 und 8 und behauptete sich somit auch in der Tageswertung als Neunter in den Top-10 der MX2-Kategorie.

«Meine fahrerische Leistung war in beiden Rennen großartig», bestätigte Everts. «Aber ein Start-Crash und ein Sturz in der ersten Runde haben in den Rennen bessere Ergebnisse verhindert. Ich habe aber hart gekämpft und hatte viel Spaß auf der Strecke.»

Everts wurde im ersten Lauf in der Anfahrt zu Kurve 2 unsanft aus dem Sattel geholt. Im zweiten Lauf kam er nach seinem Ausrutscher in der Startrunde gar nur als 20. zurück. Danach überholte er noch elf Fahrer, ehe er schließlich als Neunter die Ziellinie kreuzte.

Weil Mikkel Haarup wegen eines beschädigten Auspuffs im Anschluss fünf Plätze nach hinten versetzt wurde, rückte «Liamski» auf Rang 8 nach vorne.

Übrigens: Liam und Stefan Everts freuten sich in Riola Sardo auch auf ein Wiedersehen mit dem Neuseeländer Ben Townley, der einst Rivale von Stefan Everts war und längst zum Freund der Familie geworden ist.

Die Motocross-WM geht am 29. Mai in Spanien weiter – dort wird dann vor den Toren Madrids auf der Piste von Xanadu gefahren.

MX2-Ergebnis in Riola Sardo:

1. Tom Vialle (F), KTM, 2-1

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 1-2

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 3-3

4. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 5-4

5. Andrea Adamo (I), GASGAS, 7-6

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 6-7

7. Isak Gifting (S), KTM, 9-5

8. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 4-11

9. Liam Everts (B), KTM, 10-8

10. Bastian Boegh Damm (DK), KTM, 12-9

WM-Stand nach WM-Runde 8:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 338

2. Tom Vialle (F), KTM, 332, (-6)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 245, (-93)

4. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 239, (-99)

5. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 233, (-105)

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 211, (-127)

7. Andrea Adamo (I), GASGAS, 198, (-140)

8. Isak Gifting (S), KTM, 193, (-145)

9. Stephen Rubini (F), Honda, 175, (-163)

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 172, (-166)

...

14. Jeremy Sydow (D), KTM, 88, (-250)

15. Jan Pancar (SLO), KTM, 87, (-251)

16. Liam Everts (B), KTM, 83, (-255)

…

35. Noah Ludwig (D), KTM, 7 (-331)