Tom Vialle (KTM) siegt in Riola Sardo

Im zweiten MX2-Lauf von Riola Sardo lieferten sich Tom Vialle (KTM) und Jago Geerts (Yamaha) erneut ein packendes Duell. Vialle gewann Moto-2 und damit den Grand-Prix. Längenfelder musste nach Crash nach vorne fahren.

Den Holeshot zum entscheidenden zweiten Lauf in Riola Sardo gewann erneut Thibault Benistant (Yamaha), doch noch in der ersten Runde griff Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle nach der Führung. Nachdem auch der Laufsieger des ersten Rennens, Jago Geerts (Yamaha), Benistant überholt hatte, entbrannte an der Spitze ein Zweikampf zwischen Vialle und Geerts. Die beiden Spitzenpiloten setzten sich auch gleich vom Feld ab. Am Ende des Rennens startete Geerts den entscheidenden Angriff, doch Vialle rettete die Führungsposition mit einem Vorsprung von 0,3 Sekunden über die Ziellinie.

Mit seinem besseren Ergebnis im zweiten Lauf gewann Tom Vialle den Grand-Prix Of Sardegna vor Geerts (1-2). Thibault Benistant (Yamaha) stand mit einem 3-3-Ergebnis erstmals auf dem Grand-Prix-Podium. An der Tabellenspitze blieben die Verhältnisse unverändert: Geerts bleibt mit 6 Punkten Vorsprung WM-Führender vor Tom Vialle.

Simon Längenfelder (GASGAS) startete im Bereich der Top-5, kollidierte aber schon in der ersten Runde mit Liam Everts (KTM), stürzte und fiel zurück. Der Deutsche legte danach eine Aufholjagd hin und rangierte ab der 4. Runde schon wieder auf Rang 8. Auf P8 erreichte er dann auch das Ziel und konnte damit seinen dritten Rang in der WM-Tabelle verteidigen. Längenfelder profitierte dabei aber auch vom Ausfall von Kay de Wolf, der in dieser Woche bei einem Verkehrsunfall beim Fahrradtraining verletzt wurde. Punktgleich auf Tabellenrang 4 rangiert jetzt mit 244 Punkten Mikkel Haarup, der den Tag in Sardinien mit einem 5-4-Ergebnis auf Gesamtrang 5 beendete.

Der 9. WM-Lauf findet am 29. Mai in Spanien statt.

Ergebnis MX2 Lauf 1 Riola Sardo:

1. Tom Vialle (F), KTM, 2-1

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 1-2

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 3-3

4. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 5-4

5. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 4-6

6. Isak Gifting (S), KTM, 9-5

7. Andrea Adamo (I), GASGAS, 7-7

8. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 6-8

9. Liam Everts (B), KTM, 10-9

10. Bastian Boegh Damm (DK), KTM, 12-10

11. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 11-

12. Stephen Rubini (F), Honda, 13-11

13. Hakon Fredriksen (NOR), Honda, 8-21

14. Jan Pancar (SLO), KTM, 17-13

15. Jakub Teresak (CZ), KTM, 15-15

16. Kay Karssemakers (NL), KTM, 14-16

17. Filip Olsson (S), Husqvarna, 21-14

18. Petr Polak (CZ), Honda, 16-19

19. Joel Rizzi (GB), Yamaha, 19-17

20. Valerio Lata (I), KTM, 18-18

21. Conrad Mewse (GB), KTM, 20-20

…

DNS: Mattia Guadagnini (I), GASGAS

DNS: Jeremy Sydow (D), Husqvarna

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS: Paul Haberland (D), Honda

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

DNS: Gianluca Fachetti (I), KTM

WM-Stand nach WM-Runde 8:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 338

2. Tom Vialle (F), KTM, 332, (-6)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 244, (-94)

4. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 244, (-94)

5. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 233, (-105)

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 211, (-127)

7. Andrea Adamo (I), GASGAS, 197, (-141)

8. Isak Gifting (S), KTM, 193, (-145)

9. Stephen Rubini (F), Honda, 175, (-163)

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 172, (-166)

...

14. Jeremy Sydow (D), KTM, 88, (-250)

15. Jan Pancar (SLO), KTM, 87, (-251)

16. Liam Everts (B), KTM, 82, (-256)

…

35. Noah Ludwig (D), KTM, 7 (-331)