Riola Sardo: Jago Geerts (Yamaha) gewinnt Moto-1

Bei sommerlichen Temperaturen gewann WM-Leader und Polesetter Jago Geerts (Yamaha) den ersten MX2-Lauf in Riola Sardo vor Tom Vialle (KTM) und Thibault Benistant (Yamaha). Simon Längenfelder kam auf P6 ins Ziel.

8. Lauf der MX2 Motocross WM in Riola Sardo auf Sardinien: Yamaha-Werksfahrer Thibault Benistant gewann bei hochsommerlichen Temperaturen von 30 Grad den Holeshot zum ersten MX2-Rennen. Bereits in der ersten Runde konnte Polesetter und WM-Leader #Jago Geerts die Führung übernehmen. Tom Vialle (KTM) hatte keinen optimalen Start, konnte sich aber schon in Runde 2 an Benistant vorbei kämpfen. Der Franzose konnte die Lücke zum führenden Belgier schließen und setzte Geerts von Anfang an unter Druck. In der letzten Runde war Vialle an seinem Hinterrad, doch er wollte zu viel und rutschte über das Vorderrad zu Boden. Der Vorsprung, den Geerts und Vialle herausgefahren hatten, betrug schon über 30 Sekunden. Vialle konnte also den zweiten Platz sicher über die Ziellinie retten. Geerts gewann mit 8,8 Sekunden Vorsprung vor Vialle. Erst 30 Sekunden später erreichte Benistant auf P3 das Ziel.

Simon Längenfelder (GASGAS) startete im Bereich der Top-5 und rangierte bis 2 Runden vor Schluss auf P4, als Haarup und Horgmo hinter ihm auftauchten. Horgmo war nach der hälfte des Rennens gestürzt und fiel von P5 auf Rang 8 zurück. Danach kämpfte er rundenlang mit Haarup um P5. Längenfelder musste am Ende sowohl Haarup als auch Horgmo passieren lassen.

Conrad Mewse (KTM) rangierte auf P6 und fiel nach technischem Defekt aus.

Ergebnis MX2 Lauf 1 Riola Sardo:

1. Jago Geerts (B), Yamaha

2. Tom Vialle (F), KTM

3. Thibault Benistant (F), Yamaha

4. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

5. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS

7. Andrea Adamo (I), GASGAS

8. Hakon Fredriksen (NOR), Honda

9. Isak Gifting (S), KTM

10. Liam Everts (B), KTM

11. Kevin Brumann (CH), Yamaha

12. Bastian Boegh Damm (DK), KTM

12. Stephen Rubini (F), Honda

14. Kay Karssemakers (NL), KTM

15. Jakub Teresak (CZ), KTM

16. Petr Polak (CZ), Honda

17. Jan Pancar (SLO), KTM

18. Valerio Lata (I), KTM

19. Joel Rizzi (GB), Yamaha

20. DNF: Conrad Mewse (GB), KTM

21. DNF: Filip Olsson (S), Husqvarna

…

DNS: Mattia Guadagnini (I), GASGAS

DNS: Jeremy Sydow (D), Husqvarna

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS: Paul Haberland (D), Honda

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

DNS: Gianluca Fachetti (I), KTM