Simon Längenfelder (GASGAS) jubelt: «Wieder Podium!» 30.05.2022 - 07:51 Von Marian Groß

© Acevedo/GASGAS Simon Längenfelder und sein GASGAS-Team

Red-Bull-GASGAS-Factory-Pilot Simon Längenfelder fuhr beim Motocross-GP in Arroyomolinos sein zweites MX2-Podium ein. Mit zwei starken Läufen zeigte er unter sehr kniffligen Bedingungen, was in ihm steckt.