Maxime Renaux (Yamaha) gewinnt Lauf 1 vor Gajser

Der amtierende MX2-Weltmeister Maxime Renaux (Yamaha) gewann den ersten Lauf von Arroyomolinos (Spanien) vor WM-Leader Tim Gajser (Honda) und Lokalmatador Jorge Prado (GASGAS).

9. Lauf der Motocross-WM in Arroyomolinos (Spanien): Unter dem Jubel der zahlreichen Fans an der Strecke gewann Lokalmatador Jorge Prado (GASGAS) den Holeshot zum ersten MXGP-Lauf im spanischen Arroyomolinos. Noch in der ersten Runde setzte sich der amtierende MX2-Champion und MXGP-Rookie Maxime Renaux an die Spitze und führte das Rennen von der ersten bis zur letzten Runde an. Zu Beginn des ersten Laufs setzte sich mit Renaux, Gajser und Prado ein Trio an der Spitze ab. Gajser versuchte bis zur Hälfte des Rennens, die Führung zu übernehmen, doch er fand keinen Weg am Franzosen vorbei. Renaux blieb cool und gewann mit einem Vorsprung von 3,5 Sekunden vor Gajser und Prado.

Lokalmatador Jorge Prado versuchte seinerseits, die Lücke zu Gajser und Rang 3 zu schließen, er kam aber nicht nah genug an den Slowenen heran. Jeremy Seewer stürzte in der 5. Runde und fiel von P7 auf P13 zurück. Der Schweizer beendete den ersten Lauf auf Rang 11.

Henry Jacobi (Honda) erwischte im ersten Lauf einen guten Start im Bereich der Top-10, fiel aber im Rennen bis auf P16 zurück. Der Laufsieger von Sardinien, Calvin Vlaanderen (Yamaha), beendete das Rennen nach einem Sturz auf Rang 13. Polesetter Glenn Coldenhoff (Yamaha) fuhr auf Rang 5 ein unauffälliges Rennen und der zweite spanische Mitfavorit, Ruben Fernandez (Honda), blieb auf P6 in diesem ersten Lauf hinter den Erwartungen zurück.

Der Schweizer Valentin Guillod (Yamaha) zeigte auf Rang 10 einen soliden ersten Lauf. Die Temperaturen erreichten zur Mittagszeit bereits die 30-Grad-Marke. Der zweite Lauf wird für die Fahrer ein echter Härtetest.

Ergebnis MXGP Lauf 1, Arroyomolinos (Spanien)

1. Maxime Renaux (F), Yamaha

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Jorge Prado (E), GASGAS

4. Brian Bogers (NL), Husqvarna

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

6. Ruben Fernandez (E), Honda

7. Alberto Forato (I), GASGAS

8. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

9. Pauls Jonass (LT), Husqvarna

10. Valentin Guillod (CH), Yamaha

11. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

12. Mitchell Evans (AUS), Honda

13. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

14. Jed Beaton (AUS), Kawasaki

15. Benoit Paturel (F), Honda

16. Henry Jacobi (D), Honda

17. Ivo Monticelli (I), Honda

18. Brent van Doninck (B), Yamaha

19. Nicholas Lapucci (I), Fantic

20. Alvin Östlund (S), Yamaha

21. Jorge Zaragoza (E), Honda

22. Hardi Roosiorg (EST), KTM

23. Miro Sihvonen (FIN), Honda

24. (DNF) Arminas Jasikonis (LTU), Yamaha

25. (DNF) Jordi Tixier (F), KTM

26. (DNF) Christophe Charlier (F), Yamaha

27. (DNF) Alessandro Lupino (I), Beta

28. (DNF) Jeremy van Horebeek (B), Beta

DNS: Ben Watson (GB), Kawasaki

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Tom Koch (D), KTM

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda