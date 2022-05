Tom Vialle (KTM) siegt und ist neuer WM-Leader

Mit einem makellosen Doppelsieg gewann Red Bull KTM Werksfahrer den Großen Preis von Spanien und übernahm damit die WM-Führung in der MX2-Klasse. Simon Längenfelder wurde Zweiter der Gesamtwertung.

Zweiter und entscheidender Lauf der MX2-Klasse in Arroyomolinos, dem 9. Lauf der Motocross-WM: DIGA Procross Pilot Liam Everts gewann den ersten Holeshot in einem WM-Lauf. Der Belgier führte bis zur zweiten Runde bis sein Landsmann und Redplate-Inhaber Jago Geerts (Yamaha) die Führung übernahm. In Runde 7 stürzte Geerts in Führung liegend, so dass Vialle kampflos die Spitzenposition erbte und zu Lauf- und Grand-Prix-Sieg fuhr.

«Es ist das erste Mal, dass ich bei einem Grand-Prix das Quali-Race und beide Wertungsläufe gewinnen konnte», freute sich Tom Vialle, der damit auch die Tabellenführung in der WM übernahm. Er reist nun mit dem Redplate des WM-Leaders zu seinem Heim-Grand-Prix nach Frankreich in einer Woche.

Jago Geerts erreichte trotz der Stürze in beiden Läufen am Ende des Tages noch das Grand-Prix-Podium. «Nach dem Crash im ersten Lauf war ich etwas neben der Spur», erklärte der Belgier. «Ich habe auch das Vertrauen zur Strecke verloren. Nach dem Desaster des ersten Laufs hätte ich selbst nicht gedacht, dass ich heute noch das Podium erreiche. Wir müssen uns nun neu aufstellen und nach vorne schauen.» In der WM-Tabelle beträgt sein Rückstand zu Tom Vialle nach 9 absolvierten Rennen 10 Punkte.

GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder startete erneut auf P4 gut ins Rennen und setzte sich in Runde 7 gegen den hervorragend aufgelegten Liam Everts durch. Mit einem 2-3-Ergebnis stand er auf dem zweiten Platz des Grand-Prix-Podiums. Damit konsolidierte der Deutsche auch seinen dritten Platz in der WM-Tabelle! «Besonders der erste lauf war extrem schwierig, weil die Strecke total überwässert war. Ich hatte in beiden Rennen gute Starts und konnte meinen Rhythmus finden. Im zweiten Lauf konnte ich Liam Everts überholen und das Podium erreichen.»

DIGA-Procross-Fahrer Liam Everts wurde mit einem 6-4-Ergebnis Gesamt-Vierter, was das beste Ergebnis seiner Grand-Prix-Karriere ist.

Ergebnis MX2 Arroyomolinos (Spanien):

1. Tom Vialle (F), KTM, 1-1

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 2-3

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 9-2

4. Liam Everts (B), KTM, 6-4

5. Stephen Rubini (F), Honda, 3-9

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 5-7

7. Andrea Adamo (I), GASGAS, 7-6

8. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 10-5

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 4-13

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 12-8

11. Isak Gifting (S), KTM, 11-14

12. Kay Karssemakers (NL), KTM, 14-12

13. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 8-20

14. Guillem Farres (E), KTM, 22-10

15. Tom Guyon (F), KTM, 24-11

16. Jorgen-Matthias Talviku (EST), KTM, 17-15

17. Petr Polak (CZ), Honda, 16-16

18. David Braceras (E), KTM, 15-18

19. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 13-DNS

20. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 23-17

21. Mike Gwerder (CH), KTM, 19-19

22. Jakub Teresak (CZ), KTM, 18-23

23. Eric Tomas (E), Yamaha, 20-21

24. Yago Martinez (E), KTM, 21-22

...

DNS: Conrad Mewse (GB), KTM

DNS: Hakon Fredriksen (NOR), Honda

DNS: Jeremy Sydow (D), Husqvarna

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS: Paul Haberland (D), Honda

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

DNS: Gianluca Fachetti (I), KTM

WM-Stand nach WM-Runde 9:

1. Tom Vialle (F), KTM, 382

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 372, (-10)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 287, (-95)

4. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 266, (-116)

5. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 259, (-123)

6. Andrea Adamo (I), GASGAS, 227, (-155)

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 211, (-171)

8. Isak Gifting (S), KTM, 210, (-172)

9. Stephen Rubini (F), Honda, 207, (-175)

10. Thibault Benistant (F), Yamaha, 183, (-199)

…

13. Liam Everts (B), KTM, 116, (-266)

...

16. Jeremy Sydow (D), KTM, 88, (-294)

…

38. Noah Ludwig (D), KTM, 7 (-375)