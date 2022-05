Tom Vialle (KTM) gewinnt Lauf 1 vor Längenfelder

Nach einem heftigen Crash von WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) in der zweiten Runde war der Weg für Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle frei, der einen souveränen Laufsieg einfuhr. Simon Längenfelder (GASGAS) erreichte P2.

Die Strecke im spanischen Arroyomolinos wurde während der Mittagspause kräftig gewässert, so dass die Oberfläche sehr rutschig und gefährlich wurde. Der niederländische Hutten-Metaal Gaststarter Rick Elzinga, der an diesem Wochenende mit einer Wildcard startet, gewann den Holeshot, doch noch in der ersten Runde ging der belgische WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) in Führung, doch in der zweiten Runde flog der Belgier heftig ab. Noch vor dem Absprung zu einem weiten Table-Sprung rutschte er weg und landete komplett neben der Strecke. Geerts musste sich nach diesem Abflug erst einmal sammeln, doch er konnte das Rennen fortsetzen. Er begann seine Aufholjagd von außerhalb der Punkteränge, fand aber seinen Rhythmus und erreichte am Ende sogar die Top-10. Am Ende kämpfte er mit EMX-Gaststarter Andrea Bonacorsi um Platz 8.

Polesetter Tom Vialle (KTM) übernahm nach dem Crash von Geerts die Spitze und berichtete aus seinem Blickwinkel das Geschehen. «Der Crash von Geerts war wirklich heftig. Die Strecke war besonders am Anfang so rutschig, dass es wirklich schwierig war, ohne Fehler durchzukommen.»

Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder fuhr ein cleveres Rennen. Er startete gut im Bereich von P6, hielt sich zu Beginn etwas zurück und griff nach der Hälfte des Rennens an. In Runde 10 überholte er Stephen Rubini und erreichte Rang 2. Vialle gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 14 Sekunden und ist damit auf dem Wege, das Redplate des WM-Leaders zu übernehmen.

Ergebnis MX2 Lauf1 Arroyomolinos (Spanien):

1. Tom Vialle (F), KTM

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS

3. Stephen Rubini (F), Honda

4. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

5. Thibault Benistant (F), Yamaha

6. Liam Everts (B), KTM

7. Andrea Adamo (I), GASGAS

8. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

9. Jago Geerts (B), Yamaha

10. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

11. Isak Gifting (S), KTM

12. Jan Pancar (SLO), KTM

13. Rick Elzinga (NL), Yamaha

14. Kay Karssemakers (NL), KTM

15. David Braceras (E), KTM

16. Petr Polak (CZ), Honda

17. Jorgen-Matthias Talviku (EST), KTM

18. Jakub Teresak (CZ), KTM

19. Mike Gwerder (CH), KTM

20. Eric Tomas (E), Yamaha

21. (DNF) Yago Martinez (E), KTM

22. (DNF) Guillem Farres (E), KTM

23. (DNF) Kevin Brumann (CH), Yamaha

24. (DNF) Tom Guyon (F), KTM

DNS: Conrad Mewse (GB), KTM

DNS: Hakon Fredriksen (NOR), Honda

DNS: Jeremy Sydow (D), Husqvarna

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS: Paul Haberland (D), Honda

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

DNS: Gianluca Fachetti (I), KTM