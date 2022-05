Maxime Renaux (Yamaha) gewinnt Spanien-Grand-Prix

Mit einem Doppelsieg feierte der französische Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux in Spanien den ersten Grand-Prix-Sieg seiner Karriere. Jorge Prado (GASGAS) führte im zweiten Rennen, fiel aber nach Sturz zurück.

Der amtierende MX2-Weltmeister und MXGP-Rookie Maxime Renaux aus Frankreich gewann mit einem makellosen Doppelsieg den Großen Preis von Spanien in Arroyomolinos. Für den Yamaha-Werksfahrer war dieser Triumph sein erster MXGP-Tagessieg in seiner bisherigen Karriere.

Den Holeshot zum entscheidenden zweiten Lauf gewann aber zunächst Lokalmatador Jorge Prado. Der GASGAS-Werksfahrer setzte sich gleich ein paar Meter von seinen Verfolgern Glenn Coldenhoff und Maxime Renaux ab. Renaux ging in der zweiten Runde an seinem Teamkollegen Coldenhoff vorbei auf Rang 2. Prado fuhr unterdessen an der Spitze einen Vorsprung von mehr als 4 Sekunden heraus.

In der 6. Runde stockte den Zuschauern der Atem: Leader Prado verlor bei der der Landung nach einem weiten Bergaufsprung die Haftung und stürzte. Als Prado sein Motorrad wieder aufhob, stand der Spanier entgegen der Fahrtrichtung und musste zuerst einmal wenden, bevor er das Rennen auf Rang 7 fortsetzen konnte.

Maxime Renaux, der schon den ersten Lauf gewonnen hatte, erbte also die Führung kampflos, beging danach keine Fehler und gewann am Ende mit einem Vorsprung von 3,2 Sekunden vor seinem Teamkollegen Glenn Coldenhoff. Coldenhoff wurde mit einem 5-2-Ergebnis Zweiter der Gesamtwertung und Husqvarna-Werksfahrer Brian Bogers stand mit einem 4-3-Ergebnis ebenfalls auf dem Podium.

Nach Prados Crash verlor der Spanier seinen Rhythmus und fiel zum Schluss des Rennens noch von P7 auf 11 zurück. Prado musste sich am Ende sogar noch von seinem Landsmann Ruben Fernandez überholen lassen. Die Zuschauer verließen nach diesem Zwischenfall sichtlich enttäuscht die Tribünen. Prado verfehlte in Arroyomolinos das Podium auf Rang 5 und rangiert in der WM-Tabelle weiterhin auf P4.

Husqvarna-Werksfahrer Brian Bogers verbesserte sich in Spanien in der WM-Tabelle und rückte eine Position auf P6 vor.

WM-Leader Tim Gajser, der sich in Spanien noch immer nicht 100% fit fühlte, konnte im zweiten Lauf nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Er startete den zweiten Lauf im Bereich der Top-7 und beendete den zweiten Lauf auf P6. Damit wurde der Slowene Vierter der Gesamtwertung. An der Tabellenspitze hat sich dadurch nur wenig verändert: Gajser führt nach 9 absolvierten WM-Runden mit einem Vorsprung von immer noch stattlichen 66 Punkten vor Maxime Renaux auf Rang 2. Nach dem Maggiora-Grand-Prix betrug Gajsers Vorsprung allerdings schon 81 Punkte. Renaux kommt der Spitze also Stück für Stück näher und der nächste Grand-Prix wird sein Heim-Grand-Prix in Ernée werden.

Henry Jacobi (Honda) startete diesmal im Mittelfeld und beendete den zweiten Lauf auf Rang 15. In der WM rangiert der Deutsche weiterhin auf Platz 15.

Ergebnis MXGP Arroyomolinos (Spanien):

1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 1-1

2. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 5-2

3. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 4-3

4. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-6

5. Jorge Prado (E), GASGAS, 3-11

6. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 8-5

7. Ruben Fernandez (E), Honda, 6-7

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 11-4

9. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 9-9

10. Alberto Forato (I), GASGAS, 7-12

11. Mitchell Evans (AUS), Honda, 12-8

12. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 10-10

13. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 13-13

14. Ivo Monticelli (I), Honda, 17-14

15. Henry Jacobi (D), Honda, 16-15

16. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 14-17

17. Benoit Paturel (F), Honda, 15-18

18. Jordi Tixier (F), KTM, 25-16

19. Brent van Doninck (B), Yamaha, 18-20

20. Alvin Östlund (S), Yamaha, 20-19

21. Nicholas Lapucci (I), Fantic, 19-26 (DNF)

22. Hardi Roosiorg (EST), KTM, 22-21

23. Miro Sihvonen (FIN), Honda, 23-22

24. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 28 (DNF)-23 (DNF)

25. Jorge Zaragoza (E), Honda, 21-24 (DNF)

26. Christophe Charlier (F), Yamaha, 26-25 (DNF)

27. Arminas Jasikonis (LTU), Yamaha, 24 (DNF)-DNS

28. Alessandro Lupino (I), Beta, 27-DNS

...

DNS: Ben Watson (GB), Kawasaki

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Tom Koch (D), KTM

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 9:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 404

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 338, (-66)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 292, (-112)

4. Jorge Prado (E), GASGAS, 290, (-114)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 272, (-132)

6. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 243, (-161)

7. Ruben Fernandez (E), Honda, 242, (-162)

8. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 196, (-208)

9. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 194, (-210)

10. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 189, (-215)

11. Alberto Forato (I), GASGAS, 172, (-232)

12. Ben Watson (GB), Kawasaki, 137, (-267)

13. Mitchell Evans (AUS), Honda, 136, (-268)

14. Jordi Tixier (F), KTM, 123, (-281)

15. Henry Jacobi (D), Honda, 114, (-290)

16. Brent van Doninck (B), Yamaha, 99, (-305)

...

21. Tom Koch (D), KTM, 41, (-363)