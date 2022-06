Talkessel: Tom Vialle (KTM) gewinnt Lauf 1

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann WM-Leader Tom Vialle (Red Bull KTM) den ersten MX2-Wertungslauf im Talkessel. Simon Längenfelder (GASGAS) beendete das Rennen auf P9, Noah Ludwig (KTM) holte einen WM-Punkt.

11. Lauf der MX2 Motocross-WM, Großer Preis von Deutschland im Talkessel: Polesetter Tom Vialle (Red Bull KTM) gewann den Holeshot zum ersten Wertungslauf vor Thibault Benistant und Jago Geerts (beide Yamaha). Geerts kämpfte sich zunächst an Benistant vorbei auf Rang 2 und schloss die Lücke zum führenden Vialle. In den letzten beiden Runden wurde es noch einmal richtig spannend, als Geerts am Hinterrad von Vialle um den Laufsieg kämpfte. Am Ende konnte der Franzose die Spitze verteidigen und gewann mit einem Vorsprung von 0,9 Sekunden vor Geerts und Benistant.

Simon Längenfelder (GASGAS) startete im Bereich der Top-5, viel dann aber nach Fehlern auf P9 zurück. Lokalmatador Noah Ludwig (KTM) holte auf P20 einen weiteren WM-Punkt.

Der belgische DIGA-Procross-Pilot Liam Everts konnte heute nicht zu den Wertungsläufen antreten.

Ergebnis MX2, Lauf1, Talkessel:

1. Tom Vialle (F), KTM

2. Jago Geerts (B), Yamaha

3. Thibault Benistant (F), Yamaha

4. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

5. Jan Pancar (SLO), KTM

6. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

7. Andrea Adamo (I), GASGAS

8. Stephen Rubini (F), Honda

9. Simon Längenfelder (D), GASGAS

10. Isak Gifting (S), KTM

11. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

12. Tom Guyon (F), KTM

13. Guillem Farres (E), KTM

14. Kay Karssemakers (NL), KTM

15. Marcel Stauffer (A), KTM

16. Petr Polak (CZ), Honda

17. Tomas Kohut (SK), KTM

18. Jacub Teresak (CZ), KTM

19. Valerio Lata (I), KTM

20. Noah Ludwig (D), KTM

...

23. Kevin Brumann (CH), Yamaha

…

25. (DNF) Nico Greutmann (D), Husqvarna

...

DNS: Liam Everts (B), KTM

DNS: Hakon Fredriksen (NOR), Honda

DNS: Jeremy Sydow (D), Husqvarna

DNS: Paul Haberland (D), Honda

DNS: Conrad Mewse (GB), KTM

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

DNS: Gianluca Fachetti (I), KTM