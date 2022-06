Henry Jacobi (Honda): Überraschung und viel Programm

Vor dem Deutschland Grand Prix in Teutschenthal hat Henry Jacobi eine Überraschung für die Fans parat und er spricht über das Thema Motocross in seiner Familie.

Der Liqui Moly-Motocross-Grand Prix von Deutschland im legendären Talkessel von Teutschenthal ist am kommenden Wochenende der Saisonhöhepunkt für die deutschen Motocross-WM-Asse Henry Jacobi, Tom Koch und Simon Längenfelder.

Für den 25-jährigen Jacobi ist klar: «Auch wenn ich das zweite Rennen in Frankreich vor einer Woche nicht beenden konnte, war es das beste MXGP-Grand Prix-Wochenende meiner Karriere.»

Jacobi hatte Samstag auf schwerem Geläuf das Quali-Rennen gewonnen und holte im ersten Lauf auf Platz 4.

Jacobi, der in Bad Sulza zu Hause ist, will für seine Fans wieder eine Überraschung bieten. Der JM-Honda-Fahrer aus der Truppe von Jacky Martens will aber noch keine Details verraten. Es dürfte sich aber wieder um ein interessantes Gewinnspiel handeln.

Zur Erinnerung: Jacobi erkämpfte in Teutschenthal 2019 in der MX2-Klasse mit der F&H-Kawasaki im zweiten Durchgang Rang 3 und brachte den Talkessel somit zum kochen. «Für mich ist es natürlich das größte und wichtigste Rennen der Saison», unterstreicht Jacobi.

Auch Jacobis Familie wird wieder einmal vor Ort sein. Dazu kommt, dass sein kleiner Neffe erstmals ein Rennen vor großer Kulisse bestreiten wird, im Rahmen der E-Bike-Serie für Kids. «Er durfte zunächst eigentlich von seiner Mutter aus keine Rennen fahren, aber wir haben einiges adaptiert», verrät Jacobi.