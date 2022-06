GP of Germany: Tom Vialle auf Pole, Längenfelder P4

MX2 WM-Leader Tom Vialle (Red Bull KTM) startet beim Deutschlang Grand-Prix von der Pole Position in die Wertungsläufe am Sonntag. Simon Längenfelder (GASGAS) qualifizierte sich auf Rang 4.

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann MX2-WM-Leader Tom Vialle (KTM) das MX2-Qualifikationsrennen unter besten äußeren Bedingungen im Talkessel von Teutschenthal. Zu Beginn des Rennens fuhr der Franzose einen Vorsprung von mehreren Sekunden heraus. Am Ende kam Yamaha-Werksfahrer Thibault Benistant noch einmal in Schlagdistanz zum Führenden. Vialle gewann am Ende mit einem Vorsprung von 1,3 Sekunden vor Thibault Benistant. Dritter wurde der Belgier Jago Geerts (Yamaha).

GASGAS Werksfahrer und Lokalmatador Simon Längenfelder, der im Zeittraining unter dem Jubel der Fans und mit nur 0,2 Sekunden Rückstand zum Zeitschnellsten Thibault Benistant die viertbeste Zeit in den Boden des Talkessels gebrannt hatte, startete in das Rennen auf Rang 4 und konnte sich mit einem 4. Platz im Quali-Race eine aussichtsreiche Position für die Wertungsläufe am Sonntag sichern. «Ich werde auf jeden Fall morgen alles geben, um den Fans an der Strecke etwas zu bieten», erklärte Längenfelder gegenüber SPEEDWEEK.com.

Liam Everts (KTM) startete auf P11 in das Rennen, kämpfte sich auf P8 nach vorne und stürzte in Runde 7. Everts musste das Rennen an der Box beenden.

Rückkehrer Kay de Wolf (Husqvarna) musste das Rennen nach 3 Runden aufgeben.

Die beiden deutsche Starter, Noah Ludwig (KTM) und Nico Greutmann (Husqvarna), qualifizierten sich auf den Rängen 20 und 21 für die Wertungsrennen.

Ergebnis MX2 Qualifying Talkessel:

1. Tom Vialle (F), KTM

2. Thibault Benistant (F), Yamaha

3. Jago Geerts (B), Yamaha

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS

5. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

6. Andrea Adamo (I), GASGAS

7. Jan Pancar (SLO), KTM

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

9. Tom Guyon (F), KTM

10. Marcel Stauffer (A), KTM

11. Isak Gifting (S), KTM

12. Kevin Brumann (CH), Yamaha

13. Kay Karssemakers (NL), KTM

14. Stephen Rubini (F), Honda

15. Valerio Lata (I), KTM

16. Guillem Farres (E), KTM

17. Tomas Kohut (SK), KTM

18. Petr Polak (CZ), Honda

19. Jacub Teresak (CZ), KTM

20. Noah Ludwig (D), KTM

21. Nico Greutmann (D), Husqvarna

...

24. (DNF) Liam Everts (B), KTM

…

26 (DNF) Kay de Wolf (NL), Husqvarna

...

DNS: Hakon Fredriksen (NOR), Honda

DNS: Jeremy Sydow (D), Husqvarna

DNS: Paul Haberland (D), Honda

DNS: Conrad Mewse (GB), KTM

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

DNS: Gianluca Fachetti (I), KTM