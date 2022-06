Talkessel: WM-Punkte für Ludwig und Greutmann

Die beiden deutschen MX2-Youngster, Noah Ludwig (KTM) und Nico Greutmann (Husqvarna), erreichten im Talkessel die Punkteränge. Für Greutmann begann das Wochenende schwierig und endete mit ersten WM-Punkten.

Nach einem heftigen Crash im Qualifying musste Nico Greutmann von Platz 21 aus in die Wertungsläufe starten. Im ersten Rennen am Sonntag musste der 18-Jährige einem anderen Fahrer ausweichen und stürzte beim Verlassen der Strecke auf dem rutschigen Untergrund. Mit verbogenem Lenker und defekter Bremse musste der Fahrer vom Team 'AB Racing by Schmitz' das Rennen aufgeben.

«Zwischen den Läufen änderten wir dann unsere Strategie für das zweite Rennen», erklärte Greutmann. «Ich wollte unbedingt mit einem guten Gefühl nach Hause zu fahren. Diesmal startete ich etwas ruhiger und versuchte mich aus dem Gröbsten heraus zu halten. Ich verbesserte mich nach und nach und konnte am Ende auf Rang 18 meine ersten 3 WM-Punkte holen.»

Lokalmatador Noah Ludwig, der aus der unmittelbaren Umgebung des Talkessels aus Aschersleben kommt, punktete in beiden Rennen, hatte sich aber für den Deutschland-Grand-Prix insgesamt mehr vorgenommen. Schon in der ersten Kurve nach dem Start zum ersten Lauf wurde er weit nach außen abgedrängt und musste sich von ganz hinten wieder nach vorne arbeiten. «Es war leider nicht mein Wochenende. Ich war insgesamt zu verkrampft und konnte nicht das zeigen, was ich wirklich kann.»

Trotzdem hat der Youngster vom 'Team Becker Racing KTM' in dieser Saison schon 9 Punkte gesammelt. Sein nächster WM-Einsatz wird am 17. Juli in Loket in der Tschechischen Republik sein.

Ergebnis Großer Preis von Deutschland, MX2, Talkessel:

1. Thibault Benistant (F), Yamaha, 3-1

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 2-2

3. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 4-3

...

19. Nico Greutmann (D), Husqvarna, 25-18

20. Filip Olsson (S), Husqvarna, 24-19

21. Noah Ludwig (D), KTM, 20-20

WM-Stand nach WM-Runde 11:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 460

2. Tom Vialle (F), KTM, 452 (-8)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 353, (-107)

...

17. Jeremy Sydow (D), KTM, 88, (-372)

…

40. Noah Ludwig (D), KTM, 9 (-451)

…

47. Nico Greutmann (D), Husqvarna), 3, (-457)