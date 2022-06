Pressekonferenz mit Gajser, Seewer und Prado

In der Pressekonferenz nach dem Deutschland-Grand-Prix betonten Sieger und Platzierte, dass die Saison noch sehr lang werden wird. Die Piloten gaben einen Ausblick auf das nächste Rennen in Indonesien.

«Es war ein wirklich gutes Wochenende», kommentierte Tim Gajser (Honda) seinen Grand-Prix-Sieg im Talkessel. «Ich habe mich gestern und heute auf der Strecke sehr gut gefühlt. Wir konnten die Starts verbessern, womit ich sehr zufrieden bin. Im ersten Lauf haben konnte ich den Holeshot ziehen und eine kleine Lücke herausfahren, um danach das Rennen von der Spitze aus zu kontrollieren.»

«Im zweiten Lauf kam ich nicht so gut vom Start weg, so musste ich erst ein paar Überholmanöver starten, um hinter Jeremy auf den zweiten Platz zu kommen. Jeremy fuhr im zweiten Lauf wirklich gut und hatte eine tolle Pace. Ich habe mich mit dem zweiten Platz begnügt. Im zweiten Lauf hatten wir einige Sichtprobleme mit der tief stehenden Sonne.»

Angereist war Gajser mit einem Vorsprung von 73 Zählern, den er im Talkessel auf 101 Punkte ausbauen konnte, was auch der Tatsache geschuldet war, dass der bisherige WM-Zweite, Maxime Renaux, im Qualifikationsrennen stürzte und mit mehreren Wirbelbrüchen ausfiel. Angesprochen auf seinen Vorsprung auf über 100 Punkte antwortete Gajser: «Zuerst möchte ich Maxime von dieser Stelle aus gute Besserung wünschen und hoffe, dass er so schnell wie möglich wieder Rennen fährt. Die Führung in der Meisterschaft ist schön, aber die Meisterschaft ist noch lang. Wir haben gerade etwas mehr als die Hälfte des Weges hinter uns. Ich werde einfach versuchen, Freude am Fahren zu haben und versuchen, nicht zu viel über die Meisterschaft nachzudenken.»

Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer wurde im Talkessel von den zahlreich angereisten Schweizer Fans gefeiert. «Im ersten Lauf war ich etwas sauer, weil ich Pauls (Jonass) nicht überholen konnte», erklärte der Bülacher. «Ich versuchte es ein paar Runden lang, aber ich kam ich einfach nicht an ihm vorbei. Ich wusste, dass ich im zweiten Lauf einen guten Start brauchte. Dann holte ich im zweiten Lauf den ersten Holeshot des Jahres. Der zweite Lauf war eines meiner besten Rennen in dieser Saison. Ich hatte ein gutes Selbstvertrauen, fand einen guten Rhythmus und ich fühlte mich auf dem Bike sehr gut. Meine Fitness ist gut und ich bin super happy. Tim war das ganze Wochenende über superstark. Er hat jede Session gewonnen, außer eben diesen weiten Lauf. Ich bin jetzt Zweiter in der Meisterschaft, aber es ist noch eine lange Saison. Ich werde versuchen, nicht zu sehr auf die Meisterschaft zu schauen. Es ist eine große Lücke zu Tim, aber ich werde Rennen für Rennen angehen und einfach versuchen, Rennen zu gewinnen, so wie ich es heute getan habe und will dabei auch konstant bleiben. Es ist noch ein langer Weg und wir haben gestern bei Maxime gesehen, dass viel passieren kann. Ich möchte ihm eine gute Genesung wünschen.»

Der Dritte auf dem Podium im Talkessel, Jorge Prado (GASGAS), war nicht ganz so zufrieden mit dem Wochenende: «Das Wochenende war okay. Nach dem ersten Lauf [Anm.: Auf auf Platz 7] hatte ich nicht mehr erwartet, das Podium heute noch erreichen zu können. Das Fahren gestern war okay, aber heute habe ich mich auf der Strecke nicht so gut gefühlt. Ich hatte nicht den Speed und haderte mit einigen Problemen. Deshalb bin ich ein bisschen traurig. Im zweiten Lauf lief es dann besser. Ich denke, dass wir gute Fortschritte gemacht haben, aber es gibt noch einiges zu verbessern. Ich habe auf Strecken wie dieser nicht den Speed wie diese beiden Jungs neben mir. Ich habe es wirklich versucht, aber sie waren heute zu schnell für mich. Ich muss einfach weiter daran arbeiten, mich weiter zu verbessern. Ich freue mich, nach Indonesien zu gehen, es ist schön, neue Strecken zu fahren. Ich habe gehört, dass der Untergrund etwas weicher sein soll, etwa so wie auf den italienischen Strecken, auf denen ich trainiere. Ich werde also versuchen, dort so viele Punkte wie möglich zu holen.»

Das Rennen in Samota-Sumbawa wird in knapp 2 Wochen am 26. Juni stattfinden. Ursprünglich waren zwei Rennen in Indonesien geplant. Das Rennen in Jakarta musste jedoch aus organisatorischen Gründen abgesagt werden.

Ergebnis Grand-Prix of Germany MXGP:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-2

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 3-1

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 7-3

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 11:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 485

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 384, (-101)

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 366, (-119)