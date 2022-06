Tim Gajser (Honda): Endlich wieder ein Sieg

Honda-Motocross-Star Tim Gajser durfte sich im Talkessel von Teutschenthal endlich wieder über einen Grand Prix-Sieg freuen.

Tim Gajser (25) hat eine Durststrecke hinter sich, was die GP-Siege in der Motocross-Kategorie MXGP betrifft. Der WM-Leader verpasste mit der Werks-Honda zuletzt auf Sardinien, in Madrid und auch in Ernee den Sprung auf das Tages-Podium.

In Teuschenthal war der Slowene aber wieder stark wie eh und je. In Lauf 1 ließ der HRC-Honda-Star nichts anbrennen und fuhr seinen Sieg vor Pauls Jonass souverän ins Ziel. In Durchgang 2 wetzte Gajser rasch an Jorge Prado vorbei, konnte Jeremy Seewer aber nicht ernsthaft gefährden und begnügte sich schließlich früh mit P2, was für ihn dennoch den Tagessieg bedeutete.

«Es war gut, wieder auf die Siegerstraße zurück zu kommen», freute sich Gajser, dem die teils stark zerfurchte Piste kaum Probleme machte. «Der Holeshot in Lauf 1 war ein zusätzlicher Bonus. Ich habe die Piste genossen und ich denke, das hat man auch gesehen.»

Gajser weiter: «Ich war schnellster Fahrer in allen Sessions und bin auch in beiden Rennen die schnellste Runde gefahren. Die Führung weiter auszubauen war mehr, als ich erwarten durfte. Also muss ich mich bei meinem Team und meiner Freundin Spela bedanken, die Geburtstag gefeiert hat.»

Gajser spielte in Teutschenthal auch der Ausfall von Maxime Renaux (Yamaha) in die Karten, der bisher in der WM-Tabelle sein erster Verfolger war. Der Franzose musste aber bereits am Samstag im Quali-Rennen aufgeben. Der Vorsprung auf seinen neuen schärfsten Verfolger - den Schweizer Jeremy Seewer - beträgt nun 101 Zähler.