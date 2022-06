Henry Jacobi (Honda) trumpft auf: «Der Wahnsinn!»

Der deutsche MXGP-Fahrer Henry Jacobi (JM Honda) holte im Talkessel von Teutschenthal sein erstes Top-10-Tagesergebnis und freute sich über den Zuspruch der vielen Motocross-Fans.

Das Motocross-WM-Wochenende in Teutschenthal brachte am Sonntag bombige Stimmung und interessante Rennen. Der Zuspruch der Fans erinnerte auf der Traditionspiste an die Hochzeiten des Grand Prix von Deutschland.

Auch Henry Jacobi zeigte sich begeistert von der Atmosphäre im Talkessel. Der JM-Honda-Fahrer konnte im ersten Lauf unter dem Jubel der Fans Platz 9 einfahren. Dabei bekam der Thüringer im Finish nochmals einen beeindruckenden Schub, fuhr sauber und effizient verschiedene Linien, attackierte Honda-Werksfahrer Mitch Evans, fand aber trotz vehementer Versuche keinen Weg vorbei.

«Das ist es!», strahlte Jacobi, der mit 22 WM-Punkten seine beste Ausbeute des Jahres einfahren konnte. «Wahnsinn – Jungs und Mädels! Danke für den unbeschreiblichen Samstag und Sonntag beim MSC Teutschenthal. Die Stimmung war durchwegs geil!»

Im Finish von Lauf 2 musste Jacobi die beiden Werksfahrer Glenn Coldenhoff (Yamaha), Jeremy van Horebeek (Beta) sowie Jordi Tixier (KTM) passieren lassen. «Mit P9 und P11 konnte ich mein erstes Top-10-Ergebnis des Jahres in der Tageswertung einfahren. Mit leichten Tränen habe ich mich dann auch bei den Fans bedankt und mich verabschiedet», erinnerte sich Jacobi.



In der Gesamtwertung liegt der Deutsche nach 22 Läufen auf dem 15. Platz.