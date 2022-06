Liam Everts (KTM): Mittelfinger erneut verletzt

Bei seinem Crash während des MX2-Qualifikationsrennens im Talkessel zog sich Liam Everts (DIGA Procross KTM) erneut einen Riss im linken Mittelfinger zu, den er sich beim Saisonauftakt in England gebrochen hatte.

Nach seinem Crash im MX2-Qualifikationsrennen nach der zweiten Abfahrt im Talkessel steuerte Laim Everts direkt die Box an. Am Samstagabend hieß es noch, Liamski könne am Sonntag starten. Das war Wunschdenken. Am Sonntag war an einen Renneinsatz nicht zu denken.

Liamski hat sich bei seinem Crash den Finger verletzt, den er sich beim WM-Auftakt in Matterley Basin bereits kompliziert gebrochen hatte. Nach seiner Genesung und Rückkehr zeigte der Belgier beeindruckende Leistungen. Beim nächsten Rennen (WM-Lauf 12) in Indonesien in zwei Wochen wird er definitiv nicht am Start stehen. Everts hat jetzt einen Monat Zeit, die Verletzung auszukurieren, bevor er hoffentlich am 17. Juli in Loket wieder am Start stehen kann.

«Bei meinem alten Bruch habe ich jetzt wieder einen Riss im Knochen. Ich werde die nächste WM-Runde verpassen, aber hoffentlich bald wieder zurück sein.»

Die Kritik an den Qualifikationsrennen wird durch die Verletzungen von Everts und Renaux während des Deutschland Grands-Prix erneut befeuert. Für Everts war es nun schon das zweite Mal, dass es ihn in einem Qualifikationsrennen erwischte. Die schweren Unfälle von Thomas Kjer Olsen und Maxime Renaux in Kegums und Teutschenthal ereigneten sich ebenfalls während der Qualifikationsrennen.