Tom Vialle (KTM) siegt vor Simon Längenfelder

Mit einem Doppelsieg in Indonesien übernahm der französische Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle wieder die Führung in der MX2-WM. Jago Geerts (Yamaha) stürzte im 2. lauf mehrfach und verfehlte das Podium.

12. Lauf der Motocross-WM in Samota-Sumbawa (Indonesien): Die hohe Luftfeuchtigkeit und die Hitze machte den Fahrern insgesamt zu schaffen. Das Fahrerfeld hatte sich über Nacht weiter ausgedünnt, nachdem auch Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf über Nacht mit gesundheitlichen Problemen haderte. Der Niederländer probierte einen Start, doch er stürzte und fiel auf P8 zurück, nachdem er auf P2 gestartet war. Zum zweiten Lauf konnte er nicht erneut antreten.

Pole-Setter Tom Vialle (KTM) dominierte den ersten Lauf und gewann mit 8,8 Sekunden Vorsprung vor Jago Geerts (Yamaha) und dem gut aufgelegten Simon Längenfelder (GASGAS), der trotz eines Sturzes P3 ins Ziel brachte.

Der Deutsche gewann den Start zum zweiten Lauf, der sich zu einer wahren Sturzorgie entwickelte. Zunächst kollidierte Geerts mit Kevin Horgmo. An Horgmos Bike brach der Kupplungshebel, Geerts versuchte, so schnell wie möglich den Anschluss an die Spitze zu finden, doch er stürzte noch zweimal und musste sich am Ende mit P5 begnügen.

Vialle konnte die frühe Führung im zweiten Lauf übernehmen. Während der ersten Hälfte des Rennens ließ aber Simon Längenfelder nicht locker und setzte den Franzosen permanent unter Druck. Vialle beging einen Fehler und kam in Runde 6 komplett von der Strecke ab. Dabei kollidierte mit einem Streckenposten, den er komplett niederriss. Längenfelder erbte nach diesem Zwischenfall die Führung für 3 Runden, doch auch der Deutsche rutschte auf der teilweise durch Steine rutschigen Strecke aus, so dass Vialle wieder in Führung ging und am Ende den zweiten Lauf mit 7,8 Sekunden Vorsprung gewann.

Mit diesem Doppelsieg übernahm Vialle auch wieder die WM-Führung. Der Red Bull KTM-Werksfahrer führt nun mit 4 Punkten Vorsprung vor Geerts und Längenfelder (-107 Punkte), der seinen dritten Tabellenplatz in Indonesien mit einer soliden Leistung weiter festigen konnte.

«Nach meinem Ausfall in Deutschland hat das Team einen tollen Job gemacht», erklärte Vialle nach dem Rennen. «Die schwüle Hitze hat uns allen zu schaffen gemacht und ich hatte ein paar Fehler, aber am Ende konnte ich alle Rennen hier in Indonesien gewinnen. Nun haben wir wieder die WM-Führung, das ist gut.»

Simon Längenfelder erklärte nach dem Rennen auf dem Podium: «Ich freue mich, dass ich gesund und in einem Stück wieder nach Hause zurückkehren kann. Die Bedingungen waren hart und ich haderte das ganze Wochenende mit ziemlich starkem Jetlag. Insgesamt kann ich aber zufrieden sein und ich freue mich schon auf das nächste Rennen in Loket.»

Dritter auf dem Podium war der Sieger des Deutschland-Grands-Prix, Thibault Benistant (Yamaha) mit einem 4-3-Ergebnis. «Die Strecke lag mir ehrlich gesagt nicht so gut, deshalb freue ich mich, dass ich zum dritten mal in Folge auf dem Podium stehe.»

Mit mehreren Runden Rückstand sicherten sich die einheimischen Fahrer WM-Punkte im zweistelligen Bereich: Delvintor Alfarizi holte 23 Punkte, Ananda Aditya 19, Nakami Vidi Makarim 18, Diva Ismayana 18 und Dharwin Lingam 17 Punkte. Damit fielen WM-Piloten wie Ludwig, Talviku, Stauffer oder Rizzi in der Tabelle um 5 Plätze zurück.

Der 13. WM-Lauf findet in 3 Wochen (17. Juli) im tschechischen Loket statt.

Ergebnis MX2, Grand-Prix of Indonesia:

1. Tom Vialle (F), KTM, 1-1

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 3-2

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 4-3

4. Jago Geerts (B), Yamaha, 2-5

5. Andrea Adamo (I), GASGAS, 7-4

6. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 5-7

7. Stephen Rubini (F), Honda, 6-8

8. Kay Karssemakers (NL), KTM, 9-6

...

14. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 15-14

15. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 8-DNS

...

DNS: Isak Gifting (S), KTM

DNS: Liam Everts (B), KTM

DNS: Hakon Fredriksen (NOR), Honda

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

DNS: Stephen Rubini (F), Honda

DNS: Jeremy Sydow (D), Husqvarna

DNS: Jan Pancar (SLO), KTM

DNS: Guillem Farres (E), KTM

DNS: Tom Guyon (F), KTM

DNS: Petr Polak (CZ), Honda

DNS: Conrad Mewse (GB), KTM

DNS: Gianluca Fachetti (I), KTM

WM-Stand nach WM-Runde 12:

1. Tom Vialle (F), KTM, 502

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 498, (-4)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 395, (-107)

4. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 356, (-146)

5. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 332, (-170)

6. Andrea Adamo (I), GASGAS, 314, (-188)

7. Thibault Benistant (F), Yamaha, 304, (-198)

8. Stephen Rubini (F), Honda, 277, (-225)

9. Isak Gifting (S), KTM, 255, (-247)

10. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 244, (-258)

…

13. Liam Everts (B), KTM, 145, (-357)

...

17. Jeremy Sydow (D), KTM, 88, (-414)

…

45. Noah Ludwig (D), KTM, 9 (-493)