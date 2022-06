Henry Jacobi: Ein seltener Auftritt in Deutschland

Der deutsche MXGP-Motocrosser Henry Jacobi wird am ersten Juli-Wochenende auf der Traditionspiste von Bielstein beim ADAC MX Masters an den Start gehen.

Henry Jacobi muss dieser Tage eine bittere Pille schlucken: Sein JM-Honda-Team von Ex-Weltmeister Jacky Martens verzichtete auf die Reise nach Indonesien. Grund dafür sind die ausufernden Reisekosten, diese haben sich in den vergangenen zwölf Monate verdreifacht.



Der Thüringer wird dafür am Wochenende des 3. Juli beim ADAC MX Masters auf der Traditionspiste in Bielstein an den Start gehen. Dies kündigte Jacobi unmittelbar nach der Entscheidung für den Verzicht seines Teams selbst an.

«Es wird eine der raren Chancen sein, mich auf deutschem Boden zu sehen», freut sich der Mann aus Bad Sulza auf die Old-School-Strecke des MSC Drabenderhöhe-Bielstein. Jacobi trifft auf dem Waldkurs auf Asse wie Max Nagl, Jordi Tixier und seinen besten Kumpel Tom Koch.



Jacobi belegt in der WM-Tabelle aktuell den 15. Rang. Ohne die Punkte in Indonesien läuft er Gefahr, weiter nach hinten abzurutschen. Die WM geht in Europa nach der Sommerpause mit dem Grand Prix von Tschechien Mitte Juli in Loket weiter.