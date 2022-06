Starker Simon Längenfelder (18): Podium in Indonesien

Der Lauf zur Motocross-WM MX2 im indonesischen Samota-Sumbawa war für Red-Bull-GASGAS-Pilot Simon Längenfelder ein voller Erfolg. Die neue Strecke war gespickt mit weiten Sprüngen, hängenden Kurven und Wellen.

In der Qualifikation erreichte Simon Längenfelder den vierten Rang und durfte sich somit am Sonntag einen Startplatz im vorderen Feld wählen. Doch Konkurrenten reagierten etwas besser am Gate und der Red-Bull-Athlet musste von Beginn an schnelle und instinktive Manöver setzen. Im Rennen selbst, saß dem Regnitzlosauer Fortuna höchstpersönlich auf der Schulter, denn er konnte kampflos Positionen gewinnen.

«Im ersten Lauf war mein Start nicht so gut, aber ich habe mich wieder gut in der ersten Kurve durchgemogelt. Ich bin dann auf Platz 6 gewesen. Kurz darauf war ich auf Platz fünf, weil Haarups Motorrad kaputtging. Dann sind sich vor mir Horgmo und De Wolf gegenseitig ins Motorrad gefahren. So konnte ich als Dritter das Rennen beenden», erklärte der GASGAS-Pilot im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Der Start zum zweiten Rennen war perfekt. Nur KTM-Pilot Tom Vialle zeigte am Anfang seine Stärke und attackierte frühzeitig. Unbeeindruckt setzte der Wahl-Römer danach den aktuellen Weltmeister unter Druck und ließ ihn in einen Fehler fahren, der dankend angenommen wurde.

«Im zweiten Lauf hatte ich den Holeshot, aber Vialle ist gleich an mir vorbeigefahren. Später ist er dann aber von der Strecke gesprungen und damit war ich Erster. Ich habe dann richtig gepusht und war wirklich schnell.»

Mit etwa drei Sekunden Vorsprung konnte der Deutsche vorerst befreit fahren, bis ein kleiner Ausrutscher den möglichen Laufsieg zunichtemachte: «Leider habe ich dann einen Fehler gemacht, bin hingefallen und er ist wieder an mir vorbeigefahren. Meine Vorderradbremse hat dann ein bisschen geklemmt, weil ein bisschen Dreck dazwischen war. Der hat sich dann aber gelöst und dann war alles wieder gut. Die Strecke war schwierig und ich bin froh, dass ich gesund und munter wieder heimfliegen kann.

Rang 3 und 2 bedeuten für Längenfelder einen starken zweiten Gesamtplatz in Indonesien. Weiterhin konnte er mit seinen 42 gesammelten Punkten den dritten WM-Rang vor Kevin Horgmo (Kawasaki) ausbauen.