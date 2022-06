WM-Leader Tim Gajser (Honda) dominiert in Indonesien

Ds entscheidende Überholmanöver, Gajser geht außen an Prado vorbei in Führung

Mit einem Doppelsieg gewann MXGP-WM-Leader Tim Gajser (Honda) den Großen Preis von Indonesien in Samota-Sumbawa vor Jorge Prado (GASGAS), der in der WM-Tabelle auf P2 vorrückte.

12. Lauf zur MXGP Motocross-WM in Samota-Sumbawa (Indonesien): Jeremy Seewer, der das ganze Wochenende über mit gesundheitlichen Problemen haderte, startete am Sonntag zu den Wertungsläufen, doch es ging für den Schweizer im Wesentlichen um Schadensbegrenzung. Im ersten Lauf kämpfte er sich auf P12 ins Ziel. Im zweiten Lauf konnte er nach einem Sprung einen Crash gerade noch verhindern und beendete das Rennen auf P9. Doch er verlor mit Gesamtrang 9 in Indonesien den zweiten Tabellenrang an Red Bull GASGAS Werksfahrer Jorge Prado, der den Holeshot zum zweiten Lauf gewann und den Tag mit einem 2-2-Ergebnis auf dem zweiten Podiumsrang beendete.

Triumphaler Sieger des Indonesien Grands-Prix wurde WM-Leader Tim Gajser (Honda), der in der dritten Runde des zweiten Laufs in einer Linkskehre außen an Prado vorbei in Führung ging. Gajser fährt in der WM zur Zeit in seiner eigenen Liga. Er gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 4,9 Sekunden und das zweite Rennen mit 3,8 Sekunden Vorsprung. Nach den Problemen von Seewer, der zuvor auf WM-Rang 2 rangierte, konnte Gajser seinen Vorsprung in der WM-Tabelle auf 125 Punkte ausbauen. Das entspricht inzwischen 5 Laufsiegen. Prado rückte mit zwei soliden Rennen in der Tabelle von P3 auf P2 nach vorne und verdrängte Seewer auf Tabellenrang 3. Der Schweizer hat aber nach 12 absolvierten Rennen nur 5 Punkte Rückstand zu Prado.

Ruben Fernandez (Honda) erreichte mit einem 3-4-Ergebnis in Indonesien nach seinem Podiumserfolg von Kegums erneut das Podest. Mit Prado und Fernandez standen damit in Indonesien gleich zwei Spanier auf dem Podium. Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre kämpfte bei seinem zweiten WM-Einsatz in diesem Jahr bereits wieder an der Spitze und verfehlte das Podest mit einem 5-3-Ergebnis nur knapp.

Ein rabenschwarzes Wochenende erlebte das Standing Construct Husqvarna Werksteam. Brian Bogers, der ebenfalls mit heftigen gesundheitlichen Problemen haderte, trat zu den Wertungsläufen zwar an, aber mehr als P15 und P16 waren für den Niederländer unter diesen Umständen nicht drin. Sein Teamkollege Pauls Jonass stürzte in Runde 6 des zweiten Laufs und fiel von P5 auf P7 zurück.

Sieger Gajser freute sich über seinen 8. Grand-Prix-Sieg in diesem Jahr. «Es war ein hartes Stück Arbeit und jetzt freue ich mich, dass wir zwei Wochen pause haben, bevor es in der tschechischen Republik weitergeht. Das Team hat wieder einen sehr guten Job gemacht» Der 13. Lauf der Motocross-WM findet am 17. Juli in Loket statt.

Ergebnis MXGP of Indonesia:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 2-2

3. Ruben Fernandez (E), Honda, 3-4

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 5-3

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 4-6

6. Mitchell Evans (AUS), Honda, 6-5

7. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 7-7

8. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 8-8

9. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 12-9

10. Jordi Tixier (F), KTM, 9-12

11. Nicholas Lapucci (I), Fantic, 11-11

12. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 10-14

13. Ben Watson (GB), Kawasaki, 14-13

14. Alvin Östlund (S), Yamaha, 13-15

15. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 20 (DNF)-10

16. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 15-16

17. Lewis Stewart (AUS), KTM, 16-17

...

DNS: Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS: Henry Jacobi (D), Honda

DNS: Tom Koch (D), KTM

DNS: Jeremy van Horebeek (B), Beta

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Alberto Forato (I), GASGAS

DNS: Brent van Doninck (B), Yamaha

DNS: Benoit Paturel (F), Honda

DNS: Ivo Monticelli (I), Honda

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 12:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 535

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 410, (-125)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 405, (-130)

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 365, (-170)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 363, (-172)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 342, (-193)

7. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 278, (-257)

8. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 263, (-272)

9. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 239, (-296)

10. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 229, (-306)

11. Mitchell Evans (AUS), Honda, 206, (-329)

12. Ben Watson (GB), Kawasaki, 189, (-346)

13. Jordi Tixier (F), KTM, 186, (-349)

14. Alberto Forato (I), GASGAS, 172, (-363)

15. Henry Jacobi (D), Honda, 154, (-381)

16. Brent van Doninck (B), Yamaha, 143, (-392)

...

21. Romain Febvre (F), Kawasaki, 68, (-467)

22. Tom Koch (D), KTM, 53, (-482)